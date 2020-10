Slovenija v skupini držav, kjer je trenutno najhuje

Epidemiološka situacija v skoraj vseh evropskih državah, tudi v Sloveniji, se iz dneva v dan slabša. Da bi zajezile eksponentno širjenje okužb novega koronavirusa, države sprejemajo različne ukrepe. V Parizu in nekaterih drugih francoskih mestih velja policijska ura, v večini držav zapirajo bare in restavracije.

Država z najslabšo epidemiološko sliko v Evropi

V Evropi so najslabše razmere trenutno na Češkem, kjer je 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev, ki kaže na hitrost širjenja okužb v državi, tudi najvišja - 828,4. V državi, ki ima dobrih deset milijonov prebivalcev, so v petek potrdili več kot 11 tisoč novih okužb v enem dnevu, kar je največ od začetka epidemije.

Ukrepi so na ulice Prage v nedeljo pognali več tisoč protestnikov. Foto: Reuters

Da bi zajezili širjenje okužb in preprečili zlom zdravstvenega sistema, so sredi preteklega tedna zaprli vse gostinske lokale, omejili združevanje ljudi, pouk poteka na daljavo, v javnosti pa je prepovedano uživanje alkohola. Ukrepi so na ulice Prage v nedeljo pognali več tisoč protestnikov, ki jih je policija razgnala s solzivcem in vodnim topom.

Zdravnike pozvali, naj pridejo domov in pomagajo

Na Češkem so v zadnjih dneh sicer močno okrepili testiranje, vlada pa je napovedala, da bo z namenom postavitve začasnih bolnišnic kupila štiri tisoč postelj. Češke zdravnike, ki so na delu v tujini, so pozvali, naj se vrnejo v domovino in pomagajo v domačih bolnišnicah.

Slovenija med najbolj prizadetimi v Evropi

V Sloveniji je 14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev trenutno pri 327,5. Epidemiološka situacija je poleg na Češkem slabša le še v petih evropskih državah: Franciji, Združenem kraljestvu, Belgiji, na Islandiji in Nizozemskem.

Policijska ura in prepoved druženja doma

V vseh naštetih državah so že uvedli stroge ukrepe, da bi zajezili širjenje virusa. V Londonu in nekaterih drugih mestih so, na primer, prepovedali druženje članov različnih gospodinjstev v notranjih prostorih. V Belgiji, kjer so imeli visoke številke že spomladi, so za štiri tedne zaprli bare in restavracije, od polnoči do pete ure zjutraj pa uvedli policijsko uro. Število novih okužb sicer strmo narašča v večini evropskih držav, le da z nekajdnevnim časovnim zamikom.

Kljub velikemu številu okužb za zdaj manj umrlih

Čeprav je Slovenija v skupini držav, kjer število novih okužb najhitreje narašča in se bolnišnice hitro polnijo, pa smrtnost zaradi virusa za zdaj ostaja nizka. Za primerjavo, v Franciji je 14-dnevna kumulativna incidenca mrtvih na 100 tisoč prebivalcev pri 1,8, na Češkem pri 6,0, v Belgiji pa pri 3,0. V Sloveniji ta trenutno znaša 0,6.

Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Razloge za relativno nizko smrtnost v Sloveniji je mogoče pripisati strukturi okuženih, saj za zdaj zbolevajo večinoma mlajši, pri katerih virus redko povzroča zaplete ali pa jih sploh ne. Zdravljenje huje bolnih je dolgotrajno, zato lahko višje število smrti pričakujemo z zamikom.

Število umrlih bo močno naraslo tudi v Sloveniji

V Sloveniji je od začetka epidemije do danes za boleznijo covid-19 umrlo 189 ljudi. Projekcije širjenja koronavirusa, ki jih pripravljajo na Institutu "Jožef Stefan", kažejo, da bi lahko, če bodo zadnji sprejeti ukrepi učinkoviti, do sredine novembra število umrlih naraslo do 450. Če ukrepi ne bodo dosegli želenega učinka, pa se bo število mrtvih močno zvišalo.

Prav tako lahko naše zdravstvo za vse bolnike za zdaj še dobro poskrbi, z večjim številom bolnikov v bolnišnicah pa bi se spremenil tudi pritisk na kadrovsko že tako podhranjeno zdravstveno osebje. Oskrba posameznikov bi bila zato lahko slabša.

Najbolje gre Estoncem in Norvežanom

Najbolje se z drugim valom trenutno spoprijemajo v Estoniji (14-dnevna kumulativna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev je 35,9) in na Norveškem (37,3). Boljše je tudi stanje v vseh naših sosednjih državah, v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. A tudi v Italiji, kjer so bile razmere do pred kratkim najboljše, zadnje dni opažajo veliko rast števila novih okužb.