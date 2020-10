Rdečih že 11 regij: danes na seznam dodani primorsko-notranjska in goriška

Po podatkih NIJZ sta mejo 140 okuženih na sto tisoč prebivalcev v 14-dnevnem obdobju presegli še primorsko-notranjska in goriška regija. Tako za zdaj na oranžnem seznamu ostaja zgolj obalna regija.

Maske obvezne tudi na prostem



V rdečih regijah je tudi na odprtih javnih krajih obvezna uporaba zaščitnih mask. Prav tako so maske obvezne v osebnem vozilu, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Otrokom do 6. leta starosti mask ni treba nositi, prav tako ne osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre.



Zbiranja niso dovoljena



V rdečih regijah velja tudi splošna prepoved zbiranj, prireditev, shodov, porok in verskih obredov ne glede na že predhodno pridobljeno pozitivno mnenje NIJZ. V oranžnih regijah pa je dovoljeno zbiranje do deset oseb.



Zaprtje lokalov



V primorsko-notranjski in goriški regiji, se z jutrišnjim dnem zapirajo tudi gostinski lokali in fitnesi. Odprti pa ostajajo gostinski lokali, ki delujejo v nastanitvenih objektih, ter dostava ali osebni prevzem hrane in pijače.