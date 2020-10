Novi ukrepi: omejitev gibanja ponoči in zbiranje na največ šest ljudi #video

Notranji minister Aleš Hojs je na vladni novinarski konferenci povedal, da bodo v torek v veljavo stopili novi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Najpomembnejša nova začasna ukrepa sta omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter omejitev zbiranja na največ šest ljudi, je pojasnil Hojs. Povsod po državi bodo prepovedani shodi, prireditve, verski obredi ob navzočnosti vernikov in poroke, medtem ko bodo kulturne ustanove, kot so muzeji in galerije, ostali odprti. Prej omenjeni ukrepi veljajo za vse slovenske regije, je povedal Hojs.

Vladni govorec Jelko Kacin je poudaril, da vnovična razglasitev epidemije predstavlja pravno podlago za sprejemanje novih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa."Evropa je zelo povezana med seboj, virus se na enak način širi povsod," je naraščanje okužb v evropskih državah komentiral Kacin. Dodal je, da so se epidemiološke razmere poslabšale tudi v treh slovenskih statističnih regijah, ki so bile do danes na oranžnem seznamu. NIJZ je primorsko-notranjsko in goriško regijo že uvrstil na rdeči seznam regij.

Jelko Kacin o razmerah v državi in novih ukrepih. Video: Planet.

Zbiranje omejeno na največ šest ljudi, gibanje omejeno ponoči

Vlada je po besedah Kacina danes zjutraj na dopisni seji že sprejela nove ukrepe za zajezitev novega virusa, med drugim tudi omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter omejitev zbiranja na največ šestih ljudi. Notranji minister Aleš Hojs je ob predstavitvi novih ukrepov najprej dejal, da je gibanje vseh prebivalcev Slovenije od torka opolnoči omejeno na regije.

"Zbiranje je omejeno na šest ljudi, edina izjema je vezana na družinske člane, na primer, če je v nekem gospodinjstvu več kot šest ljudi, se ti lahko gibajo skupaj," je pojasnil Hojs. Po njegovih besedah bodo v vseh regijah od torka prepovedani vsi shodi, prireditve, verski obredi ob navzočnosti vernikov, poroke in drugi dogodki, ki so javne oziroma poljavne narave, bodo pa še naprej odprte galerije in muzeji. Do zdaj je bilo zbiranje ljudi povsod po državi omejeno na deset ljudi.

Notranji minister Aleš Hojs je dejal, da se je vlada odločila tudi za začasno omejitev gibanja v nočnem času. "Od jutri od 21. ure začne veljati omejitev gibanja, ki traja do 6. ure zjutraj," je pojasnil Hojs. Foto: STA

Hojs je dejal, da se je vlada odločila tudi za začasno omejitev gibanja v nočnem času, ki bo prav tako veljala za področje celotne države. "Od jutri od 21. ure začne veljati omejitev gibanja, ki traja do 6. ure zjutraj. Ta omejitev je bila sprejeta na podlagi izkušenj iz tujine, predvsem pa zaradi tega, ker se je v zadnjih dveh tednih ugotavljalo, da je precej okužb posledica druženja v nočnem času," je pojasnil notranji minister.

Omejitev gibanja ponoči v veljavo stopi v torek zvečer

Omejitev gibanja ponoči bo stopila v veljavo v torek zvečer. "Ne gre za policijsko uro. Ta omejitev gibanja ni bila sprejeta na podlagi zakonodaje, ki organizira delo in usmerja policijo, ampak na podlagi zakona o nalezljivih boleznih," je dejal Hojs. Izjeme pri tem predstavljajo prihodi in odhodi na delo, odprava ali intervencija oziroma vse, kar bi bilo povezano z odpravljanjem nevarnosti za ljudi in premoženje, ter dostop za kakršnekoli nujne storitve, je povedal Hojs.

Pri prehodih statističnih regij je vlada po besedah Hojsa zmanjšala število izjem: "Pomembna izjema, ki je črtana, pa je izjema, ki se je nanašala na koriščenje turističnih bonov oziroma rezervacije turističnih kapacitet. Te rezervacije je treba preklicati, menimo, da je čas, da se omeji tudi ta del turistične ponudbe. Glede na striktne omejitve, ki stopajo v veljavo jutri, bo vlada do konca leta zagotovo uresničila napoved in podaljšala veljavnost turističnih bonov."

Tranzit prek Slovenije se medtem po navedbah Hojsa ne ustavlja. "Naj povem, da so vsi novi ukrepi, ki začnejo veljati jutri, začasne narave. V primeru izboljšanja razmer bomo nekatere striktne omejitve lahko odpravili, v primeru slabšanja razmer pa vlada lahko sprejme nove ukrepe oziroma jih zaostri," je še pojasnil notranji minister.