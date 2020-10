Janša: Danes že prek 1.100 okužb

Janša se je s tvitom o rasti okužb odzval na zapis uporabnika, da naj bi bilo na Glavnem trgu v Mariboru, kjer poteka "protest proti policijski uri", že najmanj sto ljudi, njihovo število pa naj bi še naraščalo.

Janša je zapisal: "Raste tudi število okužb. Danes že preko 1.100. Streznite se."

Raste tudi število okužb. Danes že preko 1.100. Streznite se. https://t.co/zKp4vUbqxk — Janez Janša (@JJansaSDS) October 20, 2020

Končni podatki o današnjih potrjenih okužbah bodo znani v sredo dopoldne, bo pa zagotovo to dnevni rekord. Do zdaj so največ okužb potrdili pretekli petek, in sicer 898, tokrat je številka prvič presegla tisoč novih okuženih v enem dnevu.

Protestirali s prižganimi baklami

Od danes sicer velja omejitev gibanja na prostem, in sicer je to prepovedano med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj, dovoljeni pa so le nujni opravki. V Mariboru so se danes zbrali nasprotniki tega ukrepa.

Kot poroča Maribor24.si, naj bi bilo udeležencev okoli 50, protestirali so mirno, s prižganimi baklami. Kmalu po odhodu policije, okoli 21.30, so se protestniki razšli, zbrali pa naj bi se spet jutri ob 21. uri. Večer medtem navaja, da je bilo protestnikov okoli 70.