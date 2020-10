Po 21. uri bodite doma, sicer vas čaka visoka kazen #video

Z današnjim dnem so začeli veljati dodatni ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Od 21. ure zvečer do 6. ure zjutraj velja omejitev gibanja na prostem. Če vas v tem času zunaj ustavi policija, vi pa zato ne boste imeli razloga, vas lahko doleti visoka kazen.

Epidemiološka situacija v državi je iz dneva v dan slabša. Slovenija spada med države, kjer so v zadnjih 14 dneh potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom na število prebivalcev, kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Situacija je trenutno slabša le v štirih državah, v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem in Češkem.

Da bi zajezila hitro širjenje novega koronavirusa, je vlada sprejela nove ukrepe, ki so začeli veljati z današnjim dnem.

Omejitev gibanja v nočnem času

Podobno kot v nekaterih drugih evropskih državah je med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj omejeno gibanje na prostem. Omejitev pa ne velja za naslednje primere:

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,

dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Delovni čas so zaradi tega skrajšale tudi nekatere trgovine in nakupovalna središča. Če vas bo po 21. uri zunaj ujela policija, vi pa za to ne boste imeli utemeljenega razloga, vas čaka visoka kazen. Kot je napovedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs, bodo kazni odrejene na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, te pa se gibajo med 400 in štiri tisoč evri.

Prepovedano je zbiranje več kot šest ljudi

Od danes za celotno Slovenijo velja tudi omejitev zbiranja ljudi. Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi.

Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Zbiranje ljudi je dovoljeno za skupino oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Začasno so prav tako prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi. Prepoved velja tudi za edino oranžno regijo - obalno-kraško regijo.

Prehajanje med statističnimi regijami ni dovoljeno

Od danes je prepovedano tudi prehajanje med statističnimi regijami. Izjemoma je, ob upoštevanju priporočil NIJZ, dovoljeno prehajanje za posameznike za:

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

dostop do storitev za nujne primere,

dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Meja statističnih regij ni bo več mogoče prečkati zaradi koriščenja turističnih rezervacij. Še naprej pa je mogoče koristiti rezervacije turističnih namestitev v domači statistični regiji.