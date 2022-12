Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novo strategijo sistema za izposojo se bo Dunaj spopadel s problematiko parkiranja in tudi drugimi težavami, povezanimi z uporabo e-skirojev v mestu.

Foto: Jonas Jacobsson/Unsplash

Na Dunaju bodo zaradi vse večjih težav, povezanih z uporabo e-skirojev, uvedli strožja pravila, so sporočili iz Eurocomma, Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani. "Sistemi izposoje električnih skirojev odlično dopolnjujejo javni prevoz, a kot marsikatero drugo mesto se tudi Dunaj spopada s številnimi pritožbami meščanov. Vzrok je večinoma napačno parkiranje, saj vozniki skiroje trenutno lahko odlagajo vsepovsod," so sporočili z Dunaja.

V skladu z novo strategijo bodo ponudniki izposoje električnih skirojev morali zagotoviti več označenih parkirnih mest zanje, parkiranje na pločnikih bo po novem prepovedano.

Za boljši nadzor bodo uvedli digitalno nadzorno ploščo, ki bo omogočala spremljanje lokacije posameznega skiroja prek sistema GPS. To bo olajšalo kaznovanje nepravilno parkiranih skirojev in omejitev uporabe na območjih, kjer so zaznali večje število pritožb.

Ponekod parkiranje in vožnja prepovedana

V sistemu bodo označena območja, kjer bo hitrost vožnje omejena, in območja, kjer bosta vožnja in parkiranje v celoti prepovedana (na primer v bližini bolnišnic). V teh območjih bo s pomočjo nadzornega sistema skiro samodejno omejil hitrost oziroma se povsem ustavil. Nadzornike bodo morali zagotoviti ponudniki sami, sicer jim grozijo kazni. Nadzor bodo poleg tega lahko izvajali tudi mestni redarji.

"Z novo strategijo želi Dunaj tudi ustrezno razporediti ponudbo skirojev po mestu. Čezmerno število vozil in hkrati največ pritožb opažajo predvsem v središčnih okrožjih, zato bodo količino tam zmanjšali. Konkretno si bo v prvem okrožju namesto 2.500 skirojev, kolikor jih je na voljo trenutno, mogoče izposoditi le še 500," so še sporočili z Dunaja.

V okrožjih, kjer vlada pomanjkanje (predvsem v zunanjih okrožjih na končnih postajah podzemnih železnic in tramvajev), pa želijo meščanom omogočiti, da jih bo na postaji vedno pričakal skiro.

Nova strategija spreminja tudi merila za javna naročila izposoje električnih skirojev. Odločilna merila za izbor najboljšega ponudnika bodo po novem tudi nadzorni sistemi za preverjanje ustreznega parkiranja, zadostna ponudba skirojev tudi na obrobnih delih mesta in strožje tehnične zahteve, kot so smerne utripalke, zavore, zvočni opozorilni signali in ustrezna stojala za parkiranje.