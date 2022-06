Električni skiro nove dobe: dlje, hitreje in okolju prijazneje #nagradna igra

Podarjamo električni skiro Vabimo vas, da nam zaupate, kakšne so vaše želje, ko iščete električni skiro zase. S sodelovanjem se potegujete za izvrstno nagrado, ki vam bo koristila na vaših vsakodnevnih poteh po mestu. Morda boste prav vi srečni dobitniki glavne nagrade: skiro Ninebot KickScooter D38E Powered by Segway.

Ninebot KickScooter D38E: maksimalna stabilnost in varnost

Ninebot KickScooter D38E

Ninebot KickScooter D38E je s svojimi 10-palčnimi kolesi in trdnim okvirjem zasnovan za izjemno udobno vožnjo. Kombinacija trikotno oblikovanega okvirja, dvojnega sistema zavor ter prednjih in zadnjih luči bo zagotovila maksimalno stabilnost ter varnost v prometu. Skiro je za čim večji izkoristek baterije opremljen s hitrim in enostavnim polnjenjem ter sistemom Smart Battery Management.

Hitrost: do 25 km/h

Doseg: do 38 km

Elektronska zavora (spredaj) in bobnasta zavora (zadaj)

Pnevmatike: 10-palčne (25,4 cm)

Največji vzpon: naklon do 20 odstotkov

Nosilnost: do 120 kg

Vodoodporen po standardu IPX5

Vgrajeno hitro in enostavno polnjenje

Električni skiro: 50 evrov ceneje Skiro SEGWAY D38E lahko kupite v spletni trgovini Big Bang, kjer je na voljo po akcijski ceni 499,99 evra.

Posodobite svoje poti po mestu

Prevozno sredstvo, ki pešca spremeni v bolj svobodnega udeleženca prometa.

Skiro spremeni pešca v bolj svobodnega udeleženca prometa, omogoča mu, da gre dlje, se premika hitreje in nosi več. Zato se po mestih vedno več ljudi, ki želijo slediti sodobnim trendom mobilnosti, prevaža s tem prevoznim sredstvom, ki v mnogih pogledih lahko nadomesti avtomobil in pripomore k zmanjševanju prometa v mestnih središčih.

Z električnim skirojem ste bolj fleksibilni, saj ne zahteva prevelikega naprezanja, ker je zložljiv in lahek. Z njega je mogoče hitro sestopiti in ga nesti s seboj na avtobus, kar predstavlja dodatno prednost pred drugimi prevoznimi sredstvi.

Hkrati je skiro idealna rešitev, ko je treba poiskati parkirno mesto za svoje vozilo, saj ne zavzame veliko prostora.

Okolju prijazna vozila za kratke razdalje Mestna središča so preobremenjena zaradi izpustov, ki jih povzroča promet. Električni skiro med delovanjem ne oddaja nič emisij, kar vam omogoča, da ste prijazni do okolja in da se z vozilom vozite tudi v zaprtih prostorih.

Poskrbite za popolno varnost

Električni skiro je lahko motorno vozilo, ki ga lahko vozijo osebe, starejše od 14 let oziroma od 12. do 14. leta, če imajo kolesarsko izkaznico, in sicer po površinah, ki so namenjene kolesarjem. Če ni kolesarske proge, pa ga vozite ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro.

Med vožnjo s skirojem poskrbite za varnost. Električni skiro ima majhna kolesa, zato so občutljiva na neravne površine.

Za varno vožnjo po mestu raje izberite električni skiro z večjimi kolesi in napihljivimi gumami.

Vedno nosite varovalno čelado in drugo zaščitno opremo. Uradno dovoljena hitrost vožnje z električnim skirojem znaša do 25 kilometrov na uro.

Pred vožnjo se prepričajte, da je vaš skiro vklopljen in pravilno sestavljen, mehanizem za zlaganje mora biti zaklenjen.

Prvo vožnjo z novim električnim skirojem opravite na odprtem, varnem terenu.

Skiro naj uporablja samo ena oseba.

Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in varnostna navodila.

Za drugačno vozno izkušnjo izberite enega od električnih skirojev Ninebot

Doseg: tudi do 65 kilometrov

Doseg skiroja je odvisen tudi od moči baterije, zato za razdalje nad 40 kilometrov izberimo skiro z močnejšo baterijo, na primer 26 Ah, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike.

Z električnimi skiroji irske blagovne znamke Segway Ninebot lahko prevozimo tudi razdaljo 65 kilometrov. Doseg je odvisen tudi od tega, ali so na vaši poti klanci.

Ninebot KickScooter D18E: lahkotnost in zanesljivost

Ninebot KickScooter D18E

Ninebot KickScooter D18E je opremljen s hitrim in enostavnim polnjenjem ter sistemom Smart Battery Management. Njegov doseg znaša do 18 kilometrov, doseže pa lahko hitrost do 25 kilometrov na uro. Spredaj ima elektronsko zavoro, zadaj pa bobnasto. Ima 10-palčne pnevmatike in lahko premaguje do 10-odstotne naklone vzponov. Je vodoodporen po standardu IPX5. Omogoča nosilnost do 100 kilogramov.

Baterija: 183 Wh (5.100 mAh)

Hitrost polnjenja: 3,5 ure

Načini vožnje: Eco, Standard, Sport

Luči: sprednje, zadnje in zavorne luči LED z močjo 2,1 W ter odsevniki E-MARK

Nosilnost: do 100 kg

Teža: 14,8 kg

Ninebot Max G30LE II: izjemna moč za izjemen užitek v vožnji

Ninebot Max G30LE II

Poleg izjemnega dizajna je Ninebot MAX G30LE II močnejši in zmogljivejši in vam ponuja izjemno udobno vožnjo. Skiro lahko pospeši do 25 kilometrov na uro in vam omogoča raziskovanje sveta z dosegom do približno 40 kilometrov. Ima močan motor in nadgrajene 10-palčne pnevmatike, ki zagotavljajo hitro in varno vožnjo. Zahvaljujoč 350-vatnemu motorju boste lahko premagali vse vzpone z do 20-odstotnim naklonom. Pogon na zadnje kolo pa bo zagotovil boljšo stabilnost pospeševanja in večjo energetsko učinkovitost.

Baterija: 367 Wh (10.200 mAh)

Hitrost polnjenja: 6,5 ure

Načini vožnje: Eco, Drive, Sport in en način hoje

Luči: sprednje, zadnje in zavorne luči LED z močjo 2,5 W ter odsevniki

Nosilnost: do 100 kg

Teža: 17,5 kg

Ninebot Max G30E II: skiro najvišjega kakovostnega razreda

Ninebot Max G30E II

Segwayev e-skiro Ninebot KickScooter MAX G30E II ima najdaljši doseg v svojem razredu. Z njim lahko prevozite razdaljo do 65 kilometrov. Z robustnimi 10-palčnimi pnevmatikami in zložljivim okvirjem bo z zanesljivo in udobno vožnjo navdušil tudi najzahtevnejše voznike. Vgrajeno ima tudi hitro in enostavno polnjenje.