Skiro nove generacije, ki ga polnimo le dvakrat tedensko

Nova generacija električnega skiroja, ki ji pripada Segwayev Ninebot KickScooter MAX G30E II , prežene vse skrbi glede zmogljivosti baterije, saj z enim polnjenjem premaga kar 65-kilometrsko razdaljo. Tudi če je na vaših vsakodnevnih poteh nekaj klancev, ne skrbite – to mikromobilno prevozno sredstvo zmore premagati 20-stopinjske vzpone, na svojem hrbtu pa lahko prevaža do sto kilogramov težkega voznika.

Pri nakupu e-skiroja povprečnega uporabnika vedno najbolj zanima domet.

V trenutku, ko boste pritisnili na plin in boste začutili zagon 350-vatnega motorja, si boste zaželeli, da vožnje ne bi bilo konec. Zaradi velikega dosega in udobja je Ninebot KickScooter MAX G30E II idealna izbira za vsakodnevne vožnje po mestnih ulicah. 65 kilometrov je zelo velika razdalja in tako velik doseg zahteva precej močno baterijo, ki se napolni v od šestih do osmih urah. Glede na to, koliko prevozi povprečen voznik e-skiroja, je jasno, da bi ga v enem tednu polnili le od dva- do trikrat.

Pri hitrosti približno 25 kilometrov na uro naj bi baterija zdržala približno dve uri in pol, kar je odvisno od teže voznika, vrste terena in načina vožnje. Najbolj učinkovit način vožnje je ECO.

Ninebot Max G30E II: skiro najvišjega kakovostnega razreda

Segwayev e-skiro Ninebot KickScooter MAX G30E II ima najdaljši doseg v svojem razredu. Z njim lahko prevozite razdaljo do 65 kilometrov. Z robustnimi 10-palčnimi pnevmatikami in zložljivim okvirjem bo z zanesljivo in udobno vožnjo navdušil tudi najzahtevnejše voznike. Vgrajeno ima tudi hitro in preprosto polnjenje.

Baterija: 551 Wh (15.300 mAh)

Hitrost polnjenja: 6 ur

Največji vzpon: naklon klanca do 20 odstotkov

Načini vožnje: Eco, Drive, Sport in en način hoje

Vgrajene sprednje in zadnje luči LED

Nosilnost: do 100 kg

Teža: 19,9 kg

Povprečen voznik z električnim skirojem prevozi največ deset kilometrov na dan.

Segway G30E II ima 2-stopenjski zložljivi mehanizem, ki ga lahko upravljate z eno roko.

Segway G30E II ima velika kolesa, zato je vožnja z njim udobnejša.

Skiro Segway D38 s kombinacijo trikotno oblikovanega okvirja, dvojnega sistema zavor ter prednjih in zadnjih luči zagotavlja maksimalno stabilnost ter varnost v prometu. S svojimi 10-palčnimi kolesi ponuja izjemno udobno vožnjo. Skiro je za čim večji izkoristek baterije opremljen s hitrim in preprostim polnjenjem ter sistemom Smart Battery Management. S težo več kot 16 kilogramov spada med težje predstavnike svojega cenovnega in zmogljivostnega razreda, zaradi česar je tudi bolj zanesljiv.



Doseg: do 38 km

Elektronska zavora (spredaj) in bobnasta zavora (zadaj)

Pnevmatike: 10-palčne (25,4 cm)

Največji vzpon: naklon do 20 odstotkov

Nosilnost: do 120 kg

Teža: 16,3 kg

Kako izbrati električni skiro, ki bo kot nalašč za vaše potrebe?

Če se poskušate odločiti, kateri električni skiro kupiti, je pomembno upoštevati svoje želje in potrebe po mobilnosti. Električni skiroji so na voljo v široki paleti različnih velikosti, prava izbira za vas pa je odvisna od tega, za kaj ga želite uporabljati.

Moč motorja: 250-vatni motor običajno zadostuje za vožnjo po položnih terenih. Če nameravate voziti tudi po klancih, izberite močnejši motor.

Doseg: Doseg skiroja temelji na prevoženi razdalji po položnem terenu.

Hitrost: Vsi skiroji imajo napisano največjo hitrost, ki jo dosežejo. To je običajno okoli 20 kilometrov na uro. Najvišja dovoljena hitrost skiroja je 25 kilometrov na uro.

Odpornost na vodo: Če se boste vozili tudi po dežju, mora skiro ustrezati standardu za vožnjo po mokrem.

Kolesa: Skiroji imajo trdne ali pnevmatske pnevmatike. Pnevmatike, napolnjene z zrakom, so boljše, ker nudijo boljšo absorpcijo udarcev. Zaradi tega je skiro udobnejši za vožnjo in zagotavlja lažji nadzor. Trdne (ali brezzračne pnevmatike) ne zahtevajo toliko vzdrževanja in so zato priljubljene pri ljudeh, ki želijo, da je njihov skiro vedno pripravljen za uporabo. Težava s trdnimi pnevmatikami je, da ne blažijo udarcev in zato niso udobne za vožnjo po neravnih površinah.

Vzmetenje: Številni električni skiroji imajo vzmetenje na sprednjem, zadnjem ali obeh kolesih. Vzmetenje je pomembno, če se nameravate voziti po neravnem terenu. Uporabno je tudi za vožnjo na dolge razdalje. Vzmetenje ni nujno, saj lahko enako vlogo opravljajo tudi visokokakovostne pnevmatike.

Zavore: Zavore so pomembna varnostna lastnost električnih skirojev. Disk zavore so običajno najučinkovitejša izbira, ker so zanesljive in omogočajo hitro ustavljanje. Sestavljene so iz kovinskega diska, pritrjenega na pnevmatiko.

