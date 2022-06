Na Dunaju duhove buri skrivnostna luknja

Luknja, ki je nastala na zelenici največjega avstrijskega stadiona, je sprožila veliko vprašanj. Najbolj je bilo izpostavljeno vprašanje varnosti nogometašev, saj je bila luknja globoka okrog 30 centimetrov, o čemer se je lahko prepričala javnost po številnih posnetkih, ki so preplavili splet.

Zelenico je pregledala preiskovalna skupina avstrijskih strokovnjakov. Pregleda se je lotila s posebnimi rentgenskimi žarki in ugotovila, da zelenica na naslednji tekmi, v petek se bosta na Dunaju za točke lige narodov pomerili Avstrija in Francija, ne bi smela povzročati preglavic. Avstrijska nogometna zveza je tako potrdila, da je Uefa prižgala zeleno luč za petkov nogometni spektakel.

Luknja, ki je nastala na igrišču na Dunaju:

The hole in the pitch at the Ernst-Happel stadium in Vienna during the match between Austria and Denmark. Reportedly, it was caused by recent heavy rainfall in the area 🕳 pic.twitter.com/8HC4uZWgtL — Bermuda (@Burmooda) June 7, 2022

Zakaj se je sredi igrišča sploh ustvarila luknja? Avstrijci so vse skupaj pripisali obilnemu deževju. "Najverjetnejša razlaga za pojav je kopičenje vode pod zemljo zaradi narasle reke Donave. To je povzročil naliv v noči na ponedeljek. Pritisk vode na zelenico je nato povzročil veliko luknjo," so sporočili Avstrijci, ki nočejo ničesar prepustiti naključju, zato so pripravili okrog tisoč kvadratnih metrov nadomestne zelenice, če bi se v petek ponovile težave z igriščem.

Danska je v ponedeljek premagala Avstrijo in vpisala še drugo zaporedno zmago v gosteh v ligi narodov. Foto: Reuters

Dvoboj med slovenskimi severnimi sosedi in svetovnimi prvaki je sicer razprodan. Avstrija je v uvodnih dveh krogih lige narodov osvojila tri točke. V gosteh je nadigrala Hrvaško (3:0), doma izgubila z Dansko (1:2), Francozi pa so do zdaj osvojili le točko. Najprej so na domačih tleh ostali brez točk proti Danski (1:2), nato pa remizirali s Hrvaško v Splitu (1:1).