Zahović brez dlake na jeziku: To je grozno gledati

Stanje v slovenski izbrani vrsti je pred četrtkovim gostovanjem na Norveškem vse prej kot rožnato. Slovenci so v Oslo odpotovali brez okuženega selektorja Matjaža Keka, ob tem pa jih po dveh porazih, boleč je bil sploh zadnji proti Srbiji, zdaj čaka še pri stoodstotnih Norvežanih. "Od prve minute dalje smo dajali Srbiji možnosti, tudi z neodgovorno igro. Namesto da bi z našim zadetkom dobili zagon, smo zelo hitro potonili. Vmes sem razmišljal tudi o tem, da imam vsega dovolj," je po zadnjem gostovanju v Srbiji razočarano dejal Kek.

Za Ekipo SN pa je zdaj svoje videnje v slovenski reprezentanci strnil tudi nekdanji nogometaš Zlatko Zahović. "Delal sem v slovenskem prostoru in zelo dobro vem, da ni enostavno biti športni direktor ali trener. Če seveda hočeš zmagovati! Hitro si lahko zaveden, hitro lahko izgubiš nit. Fantje so gotovo dobri profesionalci in vse to, kar spada zraven, toda dejansko prevladuje anemičnost. Jaz sem takšne ali podobne situacije reševal oziroma poskušal reševati tako ... Vi ste rekli afere, jaz temu pravim energija! Ker se v našem prostoru drugače ni možno znebiti 'ravne črte'. Pa naj bo afera, samo zmagovati je treba (smeh, op. a.)," je o slabem vzdušju in rezultatih v slovenski izbrani vrsti povedal Zahović.

Matjažu Keku je zdaj zagodla še okužba s koronavirusom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"S Švedsko ni bilo tako slabo, ampak treba je zadeti. Očitno nimamo takšne individualne kakovosti, kot mislimo, da jo imamo. Poleg tega imam občutek, da fantje zdaj niti sami ne verjamejo več," je svoje opažanje še strnil Zahović.

"Če kdo misli, da se bo z enim človekom kaj spremenilo, je v zmoti"

Med drugim so po dveh porazih v nogometnih krogih znova zaokrožile govorice in namigovanja o slovesu Keka z mesta selektorja. "Ne moremo 'trošiti' ljudi, ki so toliko naredili za reprezentanco. Malo imamo takšnih strokovnjakov, na kocki je tudi njegov ugled. Vse prej kot lahko mu je, to mi je popolnoma jasno. Če kdo misli, da se bo z enim človekom kaj spremenilo, je v zmoti. Kaj bi bilo treba spremeniti? Ne vem in nočem dajati nasvetov. Ker je to najlažje. Vsak ima svoj način dela, ljudje v reprezentanci in okoli nje so tam zato, da najdejo rešitve. Preostali pa jih moramo podpirati, vendar priznam, da je to anemičnost grozno gledati," pa je na vprašanje za Ekipo o morebitni menjavi na mestu selektorja dejal Zahović.

Ob tem je na vprašanje, ali bi bil mogoča rešitev ravno on, ostal brez komentarja. "V zvezi s tem nikoli nihče ni navezal stikov z menoj, zato je brezpredmetno, da bi o tem razmišljal," je med drugim še dejal nekdanji športni direktor Maribora.

