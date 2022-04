E-skiroji: skrb vzbujajoče stanje, ta teden že terenska akcija

Od septembra 2019 so v Sloveniji zabeležili 193 prometnih nesreč z e-skiroji, v skoraj dveh tretjinah primerih so bili krivi vozniki e-skirojev. Število nesreč in poškodb narašča, ugotavljajo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru, letos je za posledicami nesreče z e-skirojem prva oseba tudi umrla. Pristojni organi bodo ta teden izpeljali terensko preventivno akcijo s ciljem ozaveščanja bolj varne uporabe teh vse bolj priljubljenih prevoznih sredstev.

"Lani je bilo zabeleženih 109 prometnih nesreč, vozniki e-skirojev so jih sami povzročili kar 68 (62,4 odstotka). Največ nesreč se je zgodilo v mestih, med vzroki prevladuje neprilagojena hitrost. Vse težje so tudi posledice, letos žal beležimo prvo smrtno žrtev," stanje povzemajo pri Agenciji za varnost v prometu (AVP).

AVP je maja 2019 podala konkretne predloge za spremembo zakonodaje, s katero je želela doseči, da se področje vožnje e-skirojev čim prej uredi. Novela Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je začela veljati 11. avgusta 2021, je področje lahkih motornih vozil uredila. E-skiroji tako spadajo med lahka motorna vozila.

Hitrosti so dokaj visoke in e-skiro lahko postane nestabilen

Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti in manjše stabilnosti ter dokaj visokih hitrosti (uradno dovoljena do 25 kilometrov na uro) predstavljajo večje tveganje za uporabnike. Vozniki e-skirojev morajo upoštevati, da je ob zaviranju, sploh pri višjih hitrostih, nestabilen. Njihova kolesa so majhna in občutljiva na razne neravnine (razpoke in dvignjene dele na vozni površini) ter ovire na vozni površini (kamenje in podobno), zato lahko prej padejo.

Najvišja dovoljena hitrost z e-skirojem je 25 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič

Kdo lahko vozi e-skiro?



Osebe, starejše od 14 let, oziroma od 12. do 14. leta, če imajo kolesarsko izkaznico.



Kje lahko vozimo e-skiro?



Vozniki e-skirojev morajo voziti po površinah, ki so namenjene kolesarjem. Kjer teh površin ni, morajo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, ki veljajo za kolesarje, se smiselno uporabljajo tudi za voznike e-skirojev oz. lahkih motornih vozil.

Terenska akcija med 20. in 23. aprilom



Agencija za varnost prometa je pripravila nove preventivne videovsebine, s katerimi bo ozaveščala voznike e-skirojev na štirih ključnih poudarkih: nestabilnost in podvrženost padcem, neslišnost in hitrost, telefon in slušalke, uporaba zaščitne čelade. S promotorji prometne varnosti bomo v tem tednu v petih mestih na mestnih ulicah in trgih voznike e-skirojev ozaveščali o njihovi večji varnosti.

Pomembna varnostna dodatka sta svetilka in zvonec. Foto: Gregor Pavšič

Število nesreč strmo narašča

Policija je prometne nesreče z udeležbo e-skirojev začela beležiti septembra 2019. Do konca leta 2019 je bilo devet nesreč, od tega so štiri povzročili vozniki e-skirojev sami. Posledice so bile ena huda in pet lažjih poškodb.

Leta 2020 so zabeležili 51 prometnih nesreč z e-skirojem, v 30 primerih so prometno nesrečo povzročili vozniki e-skirojev sami (59 odstotkov). Tri osebe so bile hudo poškodovane, 38 pa jih je bilo lažje poškodovanih. Leta 2021 je bilo zabeleženih že 109 prometnih nesreč, vozniki e-skirojev so jih sami povzročili kar 68 (62,4 odstotka). 16 oseb je bilo hudo poškodovanih, 74 pa lažje poškodovanih. Letos (do 12. 4. 2022) je zabeleženih 24 prometnih nesreč z e-skirojem, v 16 primerih so prometno nesrečo povzročili sami (67 odstotkov). Umrl je en voznik e-skiroja, ki je smrtno prometno nesrečo povzročil sam, trije so bili hudo poškodovani, 13 pa je bilo lažje poškodovanih.

Kršitve podobne kot pri kolesarjih

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo uporabnikov e-skirojev so neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti, napačna stran/smer vožnje. Pri povzročiteljih izstopajo starostne skupine 18–24 let, 24–34 let ter od 34 do 44 let.

Od 11. avgusta 2021 (z dnem uveljavitve novele Zakona o predpisih cestnega prometa) do 10. aprila 2022 je bilo pri voznikih e-skirojev ugotovljenih 253 kršitev cestnoprometnih predpisov. Najpogostejše kršitve so bile povezane z nepravilno stranjo oz. smerjo vožnje, neprilagojeno hitrostjo, (ne)uporabo čelade ter vožnjo pod vplivom alkohola.

Zaščitna čelada je priporočljiva za vse

V vseh prometnih nesrečah z udeležbo voznikov e-skirojev (september 2019–april 2022, skupaj 193 prometnih nesreč) v kar 122 primerih vozniki e-skirojev niso uporabljali zaščitne čelade. Skoraj dve tretjini voznikov e-skirojev sta bili torej v času nastanka prometne nesreče brez zaščitne čelade.