Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
26. 8. 2025,
11.56

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
skiro poškodba Policijska uprava Celje

Torek, 26. 8. 2025, 11.56

1 ura, 30 minut

Voznik električnega skiroja trčil v 90-letnika, ki je utrpel hude poškodbe

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Električni skiro. Nesreča. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Celjski policisti obravnavajo prometno nesrečo, v kateri je 90-letnik utrpel hude telesne poškodbe.

Policiste so iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec obvestili, da oskrbujejo 90-letnika, ki je v prometni nesreči utrpel hude telesne poškodbe.

Ko je hodil po pešpoti iz Kotlj proti Ravnam na Koroškem, je za njim pripeljal voznik električnega skiroja in trčil vanj. Oba sta padla, pešec, ki je pravilno hodil po pešpoti, pa se je pri tem poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje. 

Slovenska policija prometna nesreča motor
Novice Huda prometna nesreča pri Bregu pri Litiji: umrl 18-letni voznik avtomobila
skiro poškodba Policijska uprava Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.