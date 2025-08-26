Voznik električnega skiroja trčil v 90-letnika, ki je utrpel hude poškodbe

Policiste so iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec obvestili, da oskrbujejo 90-letnika, ki je v prometni nesreči utrpel hude telesne poškodbe.

Ko je hodil po pešpoti iz Kotlj proti Ravnam na Koroškem, je za njim pripeljal voznik električnega skiroja in trčil vanj. Oba sta padla, pešec, ki je pravilno hodil po pešpoti, pa se je pri tem poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Celje.