V ponedeljek potrdili 794 novih okužb

V Sloveniji so v ponedeljek ob 4.326 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 794 ljudeh, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To pomeni, da je bilo pozitivnih 18,35 odstotka vseh testiranih.

Največ okužb z novim koronavirusom smo v Sloveniji od začetka epidemije marca letos potrdili pretekli petek - 898.

Od danes omejitev gibanja

Vlada je od ponedeljka za vso državo za 30 dni razglasila epidemijo. Tako so po vsej državi prepovedani prireditve, verski obredi in poroke, druženje pa je omejeno na šest ljudi. Od danes velja omejitev gibanja na prostem, to je prepovedano med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Dovoljeni so le nujni opravki.

En odstotek prebivalcev je aktivno okuženih

Vodja vladne skupine za boj proti covid-19 Bojana Beović je ob številkah, ki smo jim priča zadnje dni, povedala, da napovedi niso optimistične. Tudi če bodo sprejeti ukrepi res učinkoviti, lahko v drugem tednu novembra pričakujemo od 480 do 680 bolnikov v bolnišnicah, od tega od 80 do celo 190 bolnikov na intenzivnih oddelkih. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v Sloveniji aktivno okužen en odstotek prebivalcev.