Gantar: Zdravljenja bo deležen vsak bolnik, ki ga bo potreboval #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravkar poteka novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo šolska ministrica Simona Kustec, zdravstveni minister Tomaž Gantar in vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.

V torek so v Sloveniji ob 5.891 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.503 ljudeh, kar je največ do zdaj. Umrlo je osem ljudi, prav tako največ v enem dnevu do zdaj.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na svojem profilu na Twitterju zapisal, da bi morali čim prej popolnoma ustaviti javno življenje v državi. "Čas za to odločitev je dober. Pred nami je teden šolskih počitnic, tako da lahko državo zapremo brez večje škode, in če dodamo še en teden, mislim, da bi bilo mogoče stvari obvladovati," je dodal.

Na popoldanski novinarski konferenci je Gantar dejal, da nas predvsem lahko skrbi, da je delež pozitivnih testov že okoli 25 odstotkov, kar je visoka številka in ne kaže v umirjanje epidemije. "Številke, o katerih govorimo, nas vse skrbijo," je dejal.

"Skrbijo nas pa predvsem iz razloga, da še vedno opažamo, da se nedosledno držimo navodil, ki so edina merodajna oziroma edina, ki lahko privedejo do boljših rezultatov," je poudaril.

V slovenskem zdravstvu imamo na razpolago - brez psihiatrije - 7.522 postelj, je dejal. In te bodo po potrebi uporabili za bolnike s covid-19. Potrebe po bolniških posteljah se povečujejo za 10 do 12 postelj dnevno, a zdravljenja bo deležen vsak bolnik, ki ga bo potreboval, pravi.

Gantar dodaja, da bi se vsak moral obnašati, kot da je okužen.

"Zahvaljujem se medicinskim sestram, zdravnikom, celotnim timom, ki iščejo rešitve, da bi zagotavljali potrebno število postelj za vse bolnike, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, pa naj gre za covid-19 kot za vse ostale bolezni, kjer je hospitalizacija potrebna," je dejal.

Glede zapisa na Twitterju, da bi morali čim prej popolnoma ustaviti javno življenje v državi, je dejal, da je to njegovo osebno mnenje.

Preberite še: