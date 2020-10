Najslabši podatki doslej: zaradi koronavirusa v bolnišnici pet otrok #vŽivo

Po tem, ko smo v Sloveniji v zadnjih 24 urah potrdili rekordne 1.503 okužbe in je odstotek pozitivnih testiranih 25,51, je trenutno stanje v državi na vladni novinarski konferenci komentirala tudi Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Njej in vladnemu govorcu Jelku Kacinu se bo na konferenci pridružil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Novinarsko konferenco spremljamo v živo.

Kacin se je najprej zahvalil vsem, ki upoštevajo ukrepov in se, kot je dejal, množično odzvali in razumejo njihovo nujnost.

Pozitiven je že vsak četrti opravljeni test, je trenutno stanje komentiral Kacin. Na Gorenjskem imajo najvišjo incidenco, pojavljajo se nova žarišča, je dejal.

Kot je dejal Kacin, je bilo iz bolnišnic odpuščenih 32 bolnikov, število tistih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, narašča. Včeraj je bilo takšnih bolnikov 257, danes že 333. V intenzivni negi je ena oseba manj kot včeraj.

"Razmere so resne. Če želimo zamejiti in upočasniti širjenje virusa, bomo morali k temu pomagati vsi, vsak na svoj način," je dejal kacin in apeliral tudi na zaposlovalce, da delo organizirajo od doma, če je to mogoče. Opozoril je še na vse druge pomembne higienske razmere in na aplikacijo, saj da moramo narediti popolnoma vse, kar je v naši moči, da omejimo širjenje virusa.

Številke so slabe, vedno več ljudi potrebuje bolnišnično oskrb, žal tudi intenzivno nego. Bolnišnice se pripravljajo na širitev kapacitet.

UKC bo imel 40 do 50 intenzivnih in 170 navadnih postelj

Kot je povedala Lejko Zupančeva so v UKC Ljubljana že začeli s širjenjem kapacitet. Za covid so že odprli ortopedski oddelek, delujejo tudi v bolnici Petra Držaja, kjer bodo postopoma usposabljali bolnico po nadstropjih.

"Širimo kapacitete v Bolnici Petra Držaja, kjer bomo odprli nove oddelke. Če bomo vse usposobili, bo imel UKC Ljubljana 40 do 50 intenzivnih postelj in 170 navadnih, kar upamo, da bo za prebroditev največje krize dovolj," je dejala.

A pojasnila je tudi, da kapacitete niso tak problem, da je veliko večji problem kader. Kot je dejala, bo vsak od zdravnikov v UKC, ki ne bo imel svojega dela, pomagal v trenutni situaciji.

V UKC Ljubljana med bolniki s covidom tudi 5 otrok

Še enkrat je tudi ona pozvala sodržavljane, da vsak naredi vse, kar je v njegovi moči, da omeji širjenje okužb. Ljudje naj delajo od doma, se izogibajo mestom, kjer je veliko ljudi in izogibajo naj se tudi ljudem, ki ne nosijo mask. "Čas je, da stopimo skupaj in premagamo epidemijo," je dejala Lejko Zupančeva in poudarila, da bodo naredili popolnoma vse, kar je v njihovi moči.

Tistim, ki imajo doma bolne ljudi ali so bili v stiku z rizično osebo in nimajo odločbe, svetuje, naj doma ostanejo vsaj sedem dni, da vidijo, ali bodo v tem času zboleli ali ne.

V UKC Ljubljana so imeli zjutraj 92 odraslih bolnikov in 5 otrok. 21 ljudi je bila na enotah intenzivne terapije, večina je bila ventilirana, je povedala Lejko Zupančeva.

Počivalšek: Izjeme so le galerije in muzeji

Minister za gospodarstvo je še enkrat ponovil ukrepe, ki veljajo v rdečih in oranžnih regijah, dodal pa je, da bodo odslej prepovedane tudi dejavnosti v kulturnih ustanovah in kinomatografih, izjeme so le muzeji in galerije.

"Poslabšanje epidemiološke slike nas je postavilo v negotovo in nepredvidljivo pozicijo. Z vladnimi ukrepi želimo na eni strani vzdrževati kondicijo gospodarstva, na drugi strani pa zagotoviti najboljšo kvaliteto življenja, glede na trenutne razmere," je dejal Počivalšek in dejal, da je od vseh nas odvisno, kako ostri bodo ukrepi, ki jih bo potrebno v prihodnje sprejeti.

"Ogrožate zdravje in življenja. Današnje število okužb je rekordno. Ukrepi so nujni."

Dnevno število okužb se je sicer od ponedeljka, ko je bilo potrjenih 794 okužb ob sicer manj opravljenih testih, skoraj podvojilo. Kot je pred dnevi dejala vodja strokovne skupine na ministrstvu za zdravje Bojana Beović, ocenjujejo, da je na podlagi deleža pozitivnih testov okužen en odstotek prebivalstva, torej okoli 20 tisoč ljudi.

Predsednik vlade Janez Janša je sicer že včeraj prek Twitterja napovedal, da bomo danes potrdili več kot 1.100 okužb. S tvitom o rasti okužb se je odzval na zapis uporabnika, da naj bi bilo na Glavnem trgu v Mariboru, kjer je potekal protest proti policijski uri, najmanj sto ljudi. Ob tem je Janša dodal, da je skrajni čas, da se državljani streznemo.

Vse, ki se norčujejo iz zelo resne situacije, nasprotujejo nujnim ukrepom za zmanjšanje stikov in posledično okužb, ki to razpihujejo, je pozval k treznosti in odgovornosti. "Ogrožate zdravje in življenja. Današnje število okužb je rekordno. Ukrepi so nujni," je dodal.