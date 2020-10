Gotovo si nihče več ne želi ponovne zaustavitve in zapore vsega življenja in gospodarstva, tudi vlade nenehno ponavljajo, da se želijo izogniti zaporam, ki smo jim bili priča spomladi, a epidemiološka realnost vleče v drugo smer.

V mnogih državah se zaradi nagle rasti števila novih oseb s pozitivnim testom na prisotnost koronavirusa v zadnjih nekaj tednih bliskovito stopnjujejo ukrepi, s katerimi povsod upajo, da jim bo svoje zdravstvene sisteme uspelo rešiti pred sesutjem zaradi nepričakovanih in povečanih obremenitev, ki jim marsikje niso kos ali se jim nanje ni uspelo pripraviti.

Vlada v Dublinu presodila, da je nujno ukrepanje

Celo v državah, kjer s(m)o šli tako daleč, da so nekatere panoge zaprli, gibanje ljudi čez dan pa omejili na lastno regijo, v nočnem času pa, razen v najbolj nujnih primerih, popolnoma prepovedali, ostaja upanje in tudi želja, da bi preprečili popolno zaporo, ki s(m)o je bili vajeni od marca do junija, in tudi vse težave in stransko škodo, ki jo je ta zapora prinesla.

Za Irsko tega upanja ni več – presodili so, da ne gre drugače, in so kot prva članica Evropske unije ponovno uvedli praktično popolno karanteno.

Vsi doma, a šole ostajajo odprte

Irski premier Michael Martin je dejal, da gre verjetno za najstrožji režim v Evropi, a da je takojšnje ukrepanje neizogibno. Na celotnem območju Republike Irske velja ukaz, naj se ostane doma, a šole vendarle ostajajo odprte.

Na Severnem Irskem, ki je del Združenega kraljestva, niso (še) uvedli tako ostrih ukrepov, čeprav je na severu irskega otoka epidemiološko stanje še nekoliko slabše.

Michael Martin Foto: Reuters

Gibanje omejeno, pa še to samo na pet kilometrov

Zapora začne veljati v noči s srede na četrtek in bo trajala šest tednov. Vse nenujne trgovine bodo morale zapreti svoja vrata, restavracije in bari pa bodo, tako kot to od prejšnjega petka velja tudi za slovenska rdeča območja, omejeni na dostave in osebni prevzem.

Prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma. Odhod v službo bo dovoljen samo delavcem v nujnih službah, na voljo pa jim bo javni prevoz, katerega obseg bo zmanjšan na eno četrtino. Izhod od doma zaradi rekreacije bo dovoljen le v krogu petih kilometrov od prebivališča, kršiteljem pa so dublinske oblasti že napovedale kazni.

Brez obiskov doma

Ob tako ostrih omejitvah bodo vrtci in šole vendarle ostali odprti. "Ne smemo dovoliti in ne bomo dovolili, da bo prihodnost naših otrok in mladih še ena žrtev te bolezni," je svojo odločitev pojasnil predsednik irske vlade Martin.

Podaljšuje se prepoved zasebnih obiskov med člani različnih gospodinjstev. Na odprtem, natančneje v parkih in podobnih prostorih, se bodo lahko srečali člani največ dveh gospodinjstev, v zaprtem prostoru pa izjem za srečanje več gospodinjstev ne bo.

Le tisti, ki živijo povsem sami, se bodo lahko zadrževali s člani enega izbranega gospodinjstva, saj računajo, da bodo tako preprečili poglabljanje družbene izoliranosti in tveganje pred mentalnimi težavami.

Vrhunski športniki bodo nadaljevali, a izolirani

Za razliko od pomladanske zapore bodo tokrat elitnim in profesionalnim športnikom dovolili treniranje in tekmovanje, a za strogo zaprtimi vrati.

Martin se zaveda ostrine ukrepov, a pravi, da bosta odrekanje in prizadevanje vseh v naslednjih šestih tednih ustvarila priložnost za proslavo božičnih praznikov na dostojen način.

Grozi izguba več deset tisoč delovnih mest

Mnogi gospodarstveniki pa opozarjajo na škodo, ki bo nastala v teh šestih tednih. Združenje irskih trgovcev ocenjuje, da bo samo v njihovi panogi izginilo več deset tisoč delovnih mest.

Upajo, da bodo ukrepi vendarle učinkovali in da bodo svoje trgovine lahko odprli pred tradicionalnima nakupovalnima obdobjema - predbožičnim in prednovoletnim, s čimer bi vsaj malo pokrili veliko izgubo.

Obrat v dveh tednih

Odločitev irske vlade o uvedbi skoraj popolne zapore je marsikoga presenetila, saj je pred komaj dvema tednoma ta zavrnila podoben predlog njihove državne ustanove za javno zdravstvo.

Še več, takrat je Martinov namestnik Leo Varadkar predlog za štiritedensko karanteno opisal kot "ne dovolj premišljen".

Leo Varadkar Foto: Reuters

Zdaj pa irski koalicijski vladi grozi odziv javnosti, češ da je daljša šesttedenska zapora posledica zamujenega odziva na bliskovito rast okuženih, poroča AFP.

Irski zeleni seznam držav je prazen

Na irskem seznamu držav ni več nobene države, ki bi bila obarvana v zeleno. V državi z nekaj manj kot petimi milijoni prebivalcev zadnje dni dnevno beležijo nekaj več kot tisoč oseb s pozitivnim testom, število dnevno umrlih zaradi bolezni covid-19 pa je enomestno ali kar enako nič.

So pa od začetka epidemije prešteli skoraj 51 tisoč pozitivnih testov, umrlih pa nekaj več kot 1850, kar je v razmerju s številom prebivalcev, občutno več kot v Sloveniji.