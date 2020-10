Šolali naj bi se na daljavo, sistem pa ne deluje

Potem ko v ponedeljek učenci, ki se šolajo od doma, niso mogli dostopati do spletnih učilnic ali so imeli z njihovim delovanjem velike težave, se težave nadaljujejo tudi danes. Sistem za pouk na daljavo namreč ne deluje ali deluje zelo omejeno. Kot sporočajo z Akademske in raziskovalne mreže Slovenije - Arnes so težavo že odkrili in jo odpravljajo, izboljšanje pričakujejo že danes.

V ponedeljek je bil prvi dan šolanja od doma za osnovnošolce od 6. do 9. razreda ter za vse dijake in študente. Šolanje na daljavo bi moralo potekati prek spletnih učilnic, a to zaradi tehničnih težav Arnesa ni bilo mogoče.

Prav zaradi težav z obremenjenostjo so poleti sistem nadgradili

Spomnimo, da so potrebe po šolanju na daljavo že ob prvem valu presegale tehnične zmogljivosti, ki jih je zagotavljal Arnes. Če je pred začetkom epidemije Arnes učilnice dnevno uporabljalo nekaj sto unikatnih uporabnikov, jih je bilo na vrhu epidemije skoraj 100.000.

Ker je bilo več kot očitno, da je treba obstoječo infrastrukturo nadgraditi, so v sklopu programa covid-19 dodatna podpora IKT s štirimi milijoni evrov evropskih sredstev, ki jih je zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, med drugim tudi večkratno povečali zmogljivosti storitev omrežja Arnes. Ob koncu avgusta so zagotovili, da so zelo dobro pripravljeni na novo šolsko leto in morebitno izobraževanje na daljavo.

Arnes Učilnice so trenutno nedosegljive, uporabnikom se opravičujemo. Težave smo odkrili in jih odpravljamo. Kmalu vam bomo podali več informacij. AAI-prijave delujejo, tudi vse ostale storitve, npr. videokonference Arnes Zoom, ki jih lahko uporabite za izobraževanje na daljavo. — Arnes (@ArnesInfo) October 20, 2020

Izboljšanje pričakujejo že danes

A takoj prvi dan so se pojavile nove težave. Sistem je bil ponovno preobremenjen.

"Arnes Učilnice so trenutno nedosegljive, uporabnikom se opravičujemo. Težave smo odkrili in jih odpravljamo. V čim krajšem času vam bomo podali več informacij. AAI-prijave delujejo, tudi vse ostale storitve, npr. videokonference Arnes Zoom, ki jih lahko uporabite za izobraževanje na daljavo," so sporočili uporabnikom na svoji spletni strani.

Kot so pojasnili, so v ponedeljek doživeli izredno povečanje uporabe vseh storitev Arnesa. Preobremenjen je bil sistem enotne prijave (AAI), kar so odpravili v dveh urah. Učilnice še vedno delujejo upočasnjeno, izboljšanje pričakujejo že danes. Druge storitve pa delujejo brez težav.

Včeraj odpravili ozko grlo, danes se je pojavila nova napaka

"Popoldne in ponoči smo dodali strežnike, da smo odpravili ozko grlo. Malo pred osmo uro zjutraj pa se je drugje pojavila napaka na infrastrukturi. Menimo, da ni problem v tem, da sistem ne bi zdržal takšnega navala, temveč se pojavlja napaka, ki jo tehniki iščejo in odpravljajo tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki," pojasnjuje Tomi Dolenc, vodja komunikacije z uporabniki na Arnesu.

Kdaj bo težava odpravljena, je težko napovedovati, pravi Dolenc. "To napovedovati je nehvaležno, saj jo bodo, ko jo najdejo, odpravili morda v desetih minutah, morda bo trajalo več ur. A delajo s polno paro, da bi napako odpravili," je pojasnil.

Včeraj se je v spletne učilnice prijavilo okoli 107.000 uporabnikov. Foto: Getty Images

Spletne učilnice včeraj uporabljalo okoli 107.000 unikatnih uporabnikov

Spletne učilnice so kritične, ker jih tudi največ uporabnikov uporablja. Sistem je zelo kompleksen.

"Po tem, ko smo sistem na več nivojih nadgradili in odpravljali ozka grla, ki so bila kritična spomladi, se je včeraj pojavilo drugo ozko grlo. Z dodajanjem strežnikov smo ga odpravili, trenutno pa ni težava ozko grlo, temveč se je pojavila napaka v delovanju," pojasnjuje Dolenc.

"Delamo v živo na zelo hitro rastočem sistemu, kjer je naval nekajkrat večji, kot je bil prej. Ko sistem raste, je večja verjetnost, da se pojavijo napake," je povedal Dolenc.

Na vprašanje, ali takšnih napak ni bilo mogoče predvideti prej, je odgovoril, da bi bilo to mogoče le, če bi imeli poleti dovolj časa in ljudi, torej zadostne zmogljivosti, da bi izvedli realistične teste, ki bi simulirali 100.000 uporabnikov hkrati. Ker to zaradi razmer ni bilo izvedljivo, so s predvidevanjem dodajali strojno opremo. Rast v živo pa nikoli ni zanesljiva, pojasnjuje Dolenc in dodaja, da zato po nadgradnji lahko pride do novih napak.

"Vidi se, da so se šole čez poletje pripravile"

Po približni oceni Dolenca naj bi se samo včeraj v spletne učilnice prijavljalo več kot 107.000 unikatnih uporabnikov. Število unikatnih uporabnikov, ki je v istem trenutku uporabljalo sistem, pa je bilo od tri- do štirikrat večje kot ob vrhuncu spomladi.

"Vidi se, da so se šole čez poletje pripravile in so se učitelji naučili več delati v tem sistemu. Tudi sami smo na šolah izvedli okoli 450 delavnic, v katerih so se večinoma želeli naučiti prav uporabe spletnih učilnic. Po eni strani nas to veseli, po drugi strani pa rast v živo prinaša svoje izzive," je dejal Dolenc, ki pričakuje, da bo naval uporabnikov v prihodnjih dneh še večji, kot je bil v ponedeljek.