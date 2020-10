Na Hrvaškem koronavirus v zadnjem dnevu terjal osem življenj

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob opravljenih 5883 testih potrdili 890 okužb z novim koronavirusom. Zaradi bolezni covid-19 je umrlo še osem bolnikov, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Znova je največ na novo okuženih v Zagrebu, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 293 novih okužb.

Na Hrvaškem so ob ponedeljkih in torkih zaradi povprečno manj opravljenih testov praviloma nižje dnevne številke na novo okuženih kot ob ostalih dnevih. Hrvaški epidemiologi poudarjajo, da gre za "lažno nizko število". Današnja številka je sicer več kot dvakrat višja kot v ponedeljek, ko so potrdili 393 novih okužb ali prejšnji torek, ko so jih zabeležili 372, piše STA.

V zadnjem dnevu največ novih primerov v Zagrebu

Glede na danes objavljena dnevna poročila lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah največ novih primerov znova v Zagrebu - 293, kar je tudi novi dnevni rekord v hrvaški prestolnici. Tudi v Primorsko-goranski županiji s 66 novimi primeri imajo nov rekord na območju županije. V Istrski županiji so v minulih 24 urah zabeležili 20 novih okužb, od tega več kot polovico pri ljudeh, ki so prišli iz drugih hrvaških županij ali Srbije.

Na Hrvaškem je trenutno 5519 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 574 bolnikov z boleznijo covid-19, med njimi jih je 32 na ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, so zabeležili 26.863 okužb. Zaradi bolezni covid-19 je doslej umrlo 382 bolnikov, med njimi je v minulih 24 urah umrla tudi 39-letnica, ki je doslej najmlajša smrtna žrtev covid-19 na Hrvaškem.

Doslej je okrevalo 20.962 ljudi, izvedli so nekaj več kot 406.500 testov. Nacionalni štab civilne zaščite je potrdil, da zaenkrat ne nameravajo poostriti epidemioloških ukrepov. Znova so pozvali državljane, naj spoštujejo osnovna priporočila, kot so pravilna uporaba zaščitnih mask, higiena rok in medsebojna razdalja.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je v pogovoru za komercialno televizijo Nova TV v ponedeljek zvečer potrdil, da zaenkrat niso razpravljali o uvedbi policijske ure. Zavrnil pa je tudi možnost novega zapiranja gospodarstva ter pojasnil, da obstaja vrsta drugih ukrepov, kot sta dodatno krajšanje delovnega časa ter dodatna omejitev števila ljudi v zaprtih prostorih in na prostem kot tudi na družabnih in družinskih dogodkih, še navaja STA.