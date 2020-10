V ZDA okuženih že več kot 8 milijonov ljudi

V preteklem tednu se je število novih okužb povečalo za 393.000 ali 13 odstotkov v primerjavi s tednom prej, smrtnih primerov pa je bilo za dva odstotka manj, in sicer 4900. V petek so v ZDA potrdili 69.478 novih okužb, kar je največ od poletnega vrhunca epidemije 24. julija in peti dan z največ okužbami od marca, piše STA.

Dva tedna zapored je število okužb naraščalo v 34 od skupaj 50 zveznih držav ZDA

Med njimi so Pensilvanija, Ohio, Michigan in Severna Karolina, ki so ključne države za letošnji izid predsedniških volitev v ZDA. Nevada in Južna Dakota sta imeli prejšnji teden kar 35 odstotkov pozitivnih testov, skupaj pa je bilo prejšnji teden 14 ameriških zveznih držav z več kot desetimi odstotki pozitivnih testov. Po vseh ZDA je bilo v prejšnjem tednu 5,4 odstotka pozitivnih testov.

Med državami, ki znižujejo povprečje, ostaja New York. Od tam so v ponedeljek poročali o 998 novih primerih okužb, kar je 1,13 odstotka vseh opravljenih testov. Umrlo je 14 ljudi, število hospitalizacij pa se je povečalo na 934. To v primerjavi z aprilom ni veliko, je pa sedaj dvakrat več okužb kot poleti.

Tako kot New York se je tudi Kalifornija v ponedeljek odločila, da v zvezni državi ne bodo izvajali cepljenj proti koronavirusu, dokler novih cepiv, ki še niso na voljo, ne bodo potrdili neodvisni zdravstveni strokovnjaki države. Odločitev je posledica pomanjkanja zaupanja v predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki vseskozi obljublja, da bo cepivo nared pred volitvami 3. novembra. Podjetja, ki jih razvijajo, sicer pojasnjujejo, da se to ne bo zgodilo, še navaja STA.