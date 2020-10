Trump označil Faucija za enega od idiotov, ki jih ljudje ne morejo več poslušati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trump je govoril po telefonu s svojimi sodelavci v predsedniški kampanji, pogovor pa so lahko poslušali tudi predstavniki medijev, piše STA.

Faucija sicer Trumpova kampanja uporablja v televizijskih oglasih oziroma uporablja le tiste izjave, v katerih pove kaj lepega o Trumpu.

Trump ga ne upošteva

Fauci, ki vodi prizadevanja ZDA proti covid-19, se je sicer zaradi izkoriščanja njegovih izjav pritožil, vendar ga Trump ne upošteva.

Trumpa je pogrel pogovor Faucija za televizijo CBS, ki je bil objavljen v nedeljo zvečer. Fauci se na televiziji drži za glavo, ko govori, da ni niti najmanj presenečen, da se je Trump okužil s covid-19 glede na njegov odnos do pandemije, piše STA.

Trump ne upošteva pravil socialne distance in še vedno zavrača maske, čeprav je med boleznijo zagotovil, da mu je zdaj jasno, za kaj v pandemiji covid-19 gre.

Fauci je tudi dejal, da ga Bela hiša ovira pri komunikaciji z mediji in bi si želel več priložnosti, da javnosti neposredno pove kaj o pandemiji. Bela hiša trdi, da Faucija nihče ne ovira, in v dokaz ponuja njegove izjave in seveda pogovor za CBS, ki je tako pogrel Trumpa.

Turmp je sodelavcem kampanje med drugim zagotovil, da je prepričan o svoji zmagi na volitvah 3. novembra, čeprav je zadnje dni na svojih zborovanjih dovolil nekaj dvoma in celo dejal, da bo zapustil ZDA, če na volitvah zmaga demokrat Joe Biden, piše STA.

Trump začuden nad anketami

Trumpovi sodelavci so pojasnili, da se je predsednik le šalil. Trump izraža začudenje nad anketami, ki mu kažejo zaostanek za Bidnom glede na to, da na svoja zborovanja še vedno privablja veliko ljudi, piše STA.

S koronavirusom se je v ZDA okužilo že 8,16 milijona ljudi, po podatkih univerze Johns Hopkins pa jih je doslej umrlo že skoraj 220.000. Število okužb je začelo spet naraščati, vendar Trump, ki so ga ozdravili z vrhunsko zdravstveno nego v bolnišnici Walter Reed, vztraja, da koronavirus ni nevaren in bo izginil sam od sebe, še piše STA.