Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Torek,
30. 9. 2025,
8.28

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gradnja pogrešani smrtne žrtve zrušenje šola nesreča nesreča Indonezija

Torek, 30. 9. 2025, 8.28

2 minuti

Šola v ruševinah: trije otroci umrli, na desetine pogrešanih #video

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Po torkovem zrušenju šole v Indoneziji je še vedno pogrešanih na desetine učencev. Reševanje poteka izjemno previdno, saj obstaja bojazen, da bi se večnadstropno šolsko poslopje lahko še naprej rušilo. Po poročanju civilne zaščite so pod ruševinami umrli trije učenci, več kot sto, številne s hudimi poškodbami, so jih odpeljali v bolnišnico. Še vedno pogrešajo 38 ljudi, vključno z učenci in gradbenimi delavci, poroča Kronen Zeitung. Oblasti se bojijo, da bi lahko število žrtev še naraslo.

Kompas TV je s sklicevanjem na iskalne ekipe poročal, da so opoldne po lokalnem času pod ruševinami našli še sedem živih ljudi.

Islamski internat (pesantren) Al Khoziny v mestu Sidoarjo v provinci Vzhodna Java so še gradili, ko se je v ponedeljek popoldne nenadoma zrušil. Nesreča se je zgodila med ulivanjem betonske plošče, ko se je po poročanju medijev očitno porušil podporni steber.

CNN Indonesia navaja izjavo šolskega hišnika, da se je nosilna konstrukcija morda podrla pod težo svežega betona, kar je sprožilo nesrečo. Dvonadstropna stavba je imela nestabilne temelje in ni mogla prenesti teže dodatne gradnje dveh nadstropij, pa po poročanju BBC menijo lokalne oblasti.

Po poročanju spletne strani Kilat je bila stavba zgrajena šele pred nekaj meseci in je bila v zaključni fazi betoniranja, vendar je v njej že potekal pouk. 

Pomanjkljiv nadzor pesantrenov

Šola, ki se je zrušila, je tako imenovani pesantren, tradicionalni islamski internat v Indoneziji. V nasprotju z rednimi šolami pesantren spada pod pristojnost indonezijskega ministrstva za verske zadeve, ne pa ministrstva za izobraževanje. Številni pesantreni delujejo neformalno, brez stroge regulacije ali doslednega nadzora.

Urad ministrstva za verske zadeve v Vzhodni Javi je v torek sporočil, da je bila zrušitev lekcija o varnostnih standardih pri gradnji verskih šol. Ministrstvo je prizadetim izrazilo najgloblje sožalje in se zavezalo k strogemu nadzoru vladne pomoči žrtvam nesreče, poroča BBC.

Indonezija, šola, nesreča | Foto: Reuters Foto: Reuters

Lokalni mediji navajajo, da je bilo v času zrušitve v drugem nadstropju stavbe na popoldanski molitvi približno sto učencev. Očividci so povedali, da se je stavba pred tem tresla in oddajala zvoke, potem pa se je v nekaj sekundah zrušila.

Na stotine reševalcev, gasilcev in prostovoljcev uporablja težko opremo za iskanje žrtev pod ruševinami. CNN Indonesia je poročal o "poplavi cementa, tramov in odrov". Med poškodovanimi so bili številni najstniki z zlomljenimi kostmi, poškodbami glave in urezninami. Eni od žrtev je bilo treba amputirati roko.

Indonezija, šola, nesreča | Foto: Reuters Foto: Reuters
Nama, gora, Sečuan, Kitajska
Novice Groza na gori: zaradi fotografije zgrmel 200 metrov v globino #video
policija, policijski avto
Novice Huda nesreča pri Kopru: tovornjak trčil v hišo, poškodovanih pet oseb
Novi Sad protest
Novice Zrušitev nadstreška v Novem Sadu: za 13 obtoženih odrejen hišni pripor
Policista
Novice Mlada velenjska policista pomagala občanu, ujetemu pod podrtim objektom

gradnja pogrešani smrtne žrtve zrušenje šola nesreča nesreča Indonezija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.