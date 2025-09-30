Šola v ruševinah: trije otroci umrli, na desetine pogrešanih #video

Po torkovem zrušenju šole v Indoneziji je še vedno pogrešanih na desetine učencev. Reševanje poteka izjemno previdno, saj obstaja bojazen, da bi se večnadstropno šolsko poslopje lahko še naprej rušilo. Po poročanju civilne zaščite so pod ruševinami umrli trije učenci, več kot sto, številne s hudimi poškodbami, so jih odpeljali v bolnišnico. Še vedno pogrešajo 38 ljudi, vključno z učenci in gradbenimi delavci, poroča Kronen Zeitung. Oblasti se bojijo, da bi lahko število žrtev še naraslo.

Kompas TV je s sklicevanjem na iskalne ekipe poročal, da so opoldne po lokalnem času pod ruševinami našli še sedem živih ljudi.

Islamski internat (pesantren) Al Khoziny v mestu Sidoarjo v provinci Vzhodna Java so še gradili, ko se je v ponedeljek popoldne nenadoma zrušil. Nesreča se je zgodila med ulivanjem betonske plošče, ko se je po poročanju medijev očitno porušil podporni steber.

CNN Indonesia navaja izjavo šolskega hišnika, da se je nosilna konstrukcija morda podrla pod težo svežega betona, kar je sprožilo nesrečo. Dvonadstropna stavba je imela nestabilne temelje in ni mogla prenesti teže dodatne gradnje dveh nadstropij, pa po poročanju BBC menijo lokalne oblasti.

Po poročanju spletne strani Kilat je bila stavba zgrajena šele pred nekaj meseci in je bila v zaključni fazi betoniranja, vendar je v njej že potekal pouk.

Pomanjkljiv nadzor pesantrenov



Šola, ki se je zrušila, je tako imenovani pesantren, tradicionalni islamski internat v Indoneziji. V nasprotju z rednimi šolami pesantren spada pod pristojnost indonezijskega ministrstva za verske zadeve, ne pa ministrstva za izobraževanje. Številni pesantreni delujejo neformalno, brez stroge regulacije ali doslednega nadzora.



Urad ministrstva za verske zadeve v Vzhodni Javi je v torek sporočil, da je bila zrušitev lekcija o varnostnih standardih pri gradnji verskih šol. Ministrstvo je prizadetim izrazilo najgloblje sožalje in se zavezalo k strogemu nadzoru vladne pomoči žrtvam nesreče, poroča BBC.

Foto: Reuters

Lokalni mediji navajajo, da je bilo v času zrušitve v drugem nadstropju stavbe na popoldanski molitvi približno sto učencev. Očividci so povedali, da se je stavba pred tem tresla in oddajala zvoke, potem pa se je v nekaj sekundah zrušila.

Na stotine reševalcev, gasilcev in prostovoljcev uporablja težko opremo za iskanje žrtev pod ruševinami. CNN Indonesia je poročal o "poplavi cementa, tramov in odrov". Med poškodovanimi so bili številni najstniki z zlomljenimi kostmi, poškodbami glave in urezninami. Eni od žrtev je bilo treba amputirati roko.