Avtor:
St. M.

Torek,
2. 12. 2025,
6.25

Osveženo pred

29 minut

PU Maribor policija pogrešani

Torek, 2. 12. 2025, 6.25

29 minut

Je kdo videl 77-letnega Jakoba Planinšiča?

Avtor:
St. M.

pogrešani | Foto PU Maribor

Foto: PU Maribor

Policisti Policijske postaje Ruše iščejo pogrešanega Jakoba Planinšiča iz Lovrenca na Pohorju, ki je neznano kam odšel 30. novembra 2025 ob 19.30.

Jakob Planinšič  je visok 160 centimetrov, težak med 60 in 70 kilogrami, kratkih sivih las in sivih brkov. Nazadnje je bil oblečen v rjavo jakno in modre kavbojke, na glavi je imel sivo debelejšo kapo, obut pa je bil v črne natikače.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

