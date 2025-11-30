Na Celjskem iščejo 24-letnega Jako

Celjska policijska uprava je sporočila, da je pogrešan 24-letni Jaka Muhedinovič iz Kasaz. Nazadnje so ga videli v noči iz petka na soboto na Ljubljanski ulici v Celju.

Kot so sporočili celjski policisti, je pogrešani Jaka Muhedinovič visok okoli 193 cm, vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase.

Oblečen je v modre kavbojke ter srajco in črn plašč. Obute ima sive gležnjarje.

Če ste ga opazili, policisti prosijo, da pokličete na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.