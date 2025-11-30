Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
N. V.

Nedelja,
30. 11. 2025,
7.19

Osveženo pred

15 minut

Thermometer Blue 0,01

pogrešane osebe pogrešani

Nedelja, 30. 11. 2025, 7.19

15 minut

Na Celjskem iščejo 24-letnega Jako

pogrešani Jaka Muhedinovič | Foto PU Celje

Foto: PU Celje

Celjska policijska uprava je sporočila, da je pogrešan 24-letni Jaka Muhedinovič iz Kasaz. Nazadnje so ga videli v noči iz petka na soboto na Ljubljanski ulici v Celju.

Kot so sporočili celjski policisti, je pogrešani Jaka Muhedinovič visok okoli 193 cm, vitke postave in ima kratke svetlo rjave lase.

Oblečen je v modre kavbojke ter srajco in črn plašč. Obute ima sive gležnjarje.

Če ste ga opazili, policisti prosijo, da pokličete na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.

pogrešane osebe pogrešani
