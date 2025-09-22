Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

22. 9. 2025,
16.54

11 minut

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 16.54

11 minut

Huda nesreča pri Kopru: tovornjak trčil v hišo, poškodovanih pet oseb

Na. R.

policija, policijski avto | Podrobne informacije o nesreči še niso znane. | Foto STA

Podrobne informacije o nesreči še niso znane.

Foto: STA

Zaradi nesreče v Pobegih je zaprta cesta Bertoki–Sv. Anton, voznikom sporočajo pri prometno informacijskem centru. Pri Radiu Capris so objavili prve fotografije s kraja nesreče. Poškodovanih je pet ljudi, eden huje.

Nesreča se je zgodila okoli 16. ure, ko sta od Dvorov proti Sv. Antonu po strmem klancu vozila dva tovornjaka, poroča Radio Capris. Enemu od njih naj bi odpovedale zavore, zaradi česar je trčil v prvi tovornjak. 

Ta je priletel v hišo, ki se je delno porušila. V času nesreče je nasproti z osebnim avtomobilom pripeljala še voznica, ki se je v trku lažje poškodovala. 

Cesta ostaja popolnoma zaprta. 

