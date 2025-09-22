Novogoriške policiste so v soboto okoli 18. ure obvestili o nesreči jadralnega padalca. Ugotovili so, da gre za 60-letnega državljana Češke, ki se je v nesreči hudo poškodoval. Čeprav je skušal sam rešiti zaplet, je strmoglavil na strmino.

Nesreča se je v soboto zgodila na vzletišču za jadralne padalce Lijak nad naseljem Šmihel v Mestni občini Nova Gorica.

Ugotovili so, da je 60-letni jadralni padalec, državljan Češke, okoli 18. ure samostojno vzletel na vzletišču za jadralne padalce Lijak. Po vzletu se mu je na višini približno 20 metrov zaradi nenadne turbulence zaprlo padalo.

Sam poskušal rešiti zaplet

Kljub poskusu rešitve zapleta mu to ni uspelo, zaradi česar je po manevru strmoglavil na strmo vznožje hriba vzhodno od Skozna, naravni most nad potokom Lijak na prepadnem robu Trnovskega gozda, nad vasema Šmihel in Ozeljan, so pojasnili pri Policijski upravi Nova Gorica.

Po strmoglavljenju je češki jadralni padalec kljub hudim poškodbam odšel po vznožju navzgor, kjer se je srečal z reševalci enote za hitre reševalne intervencije Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica.

Ti so mu nudili prvo pomoč in ga kasneje predali reševalcem Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

O dogodku so policisti obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti Policijske postaje Nova Gorica bodo z vsemi ugotovljenimi dejstvi pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.