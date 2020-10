Kako bo zdaj potekal pouk

Po sredinem sklepu vlade, da bo pouk za učence od vključno 6. razreda in dijake od ponedeljka potekal na daljavo, je ministrstvo za izobraževanje o tem z okrožnico že obvestilo šole. Za zdaj je predvideno, da naj bi pouk na daljavo potekal prihodnji teden, na višjih strokovnih šolah pa do konca oktobra. Šlo naj bi torej za začasen ukrep.

Kot so v okrožnici osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in glasbenim šolam zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, bo pouk na daljavo za učence od vključno 6. razreda potekal od ponedeljka do prihodnjega petka, nato pa sledijo enotedenske jesenske počitnice, piše STA.

Tudi v glasbenih šolah bo pouk prihodnji teden potekal na daljavo, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom pa bodo vse programe izvajali v šoli oziroma zavodu. V domovih za učence s posebnimi potrebami bo vzgojni program potekal v domu.

Srednje šole je ministrstvo obvestilo, da se bo pouk na daljavo za njih prav tako začel v ponedeljek in bo tako začasno potekal ves prihodnji teden, za višje strokovne šole pa bo na daljavo potekal do konca oktobra, piše STA.

Dovoljeni le določeni treningi

Za zaprte šolske športne objekte je ministrstvo srednjim šolam, dijaškim domovom in višjim strokovnim šolam prepovedalo izvajanje kakršnihkoli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja šolski športni objekt. Dovoljeno je le izvajanje športnih tekmovanj in treningov športnih klubov za registrirane športnike v starostnih kategorijah mlajši člani in člani, je zapisano.

Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju, ga po navodilih ministrstva še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli izvajati praktično usposabljanje. "Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov, se opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na poznejši datum," je zapisano.

Dijaški domovi po navodilih ministrstva normalno nadaljujejo svoje delo, pri čemer pa jih pozivajo, naj k odhodu domov spodbudijo kar največ dijakov, in tako zagotovijo varnejše okolje tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Dijaki in študenti tujci pa morajo imeti enake možnosti ostati v domu, je zapisano.

Na nekaterih srednjih šolah je pouk na daljavo sicer delno potekal že zdaj

Vsem šolam ministrstvo nalaga, naj prehod na izvajanje pouka na daljavo izvedejo v skladu s priporočili, ki so jih vse šole prejele avgusta, in v skladu s pripravljenim načrtom na šoli. Poteka naj prek vzpostavljenega enotnega komunikacijskega kanala, šole pa naj učencem, ki nimajo opreme, za vključitev v pouk na daljavo izposodijo opremo, ki je ne bodo nujno potrebovale. "Verjamemo, da bomo tudi tokrat s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspeli izboljšati trenutno epidemiološko situacijo," je zapisalo ministrstvo.

Na nekaterih srednjih šolah je pouk na daljavo sicer delno potekal že zdaj. V Šolskem centru Celje so na primer zaradi posameznih karanten dijakov in učiteljev, ki so bili v stiku z okuženimi, že vpeljali hibridno poučevanje, pri čemer je nekaj učiteljev in dijakov prisotnih v razredu, preostali pa delajo prek videokonferenc od doma, še piše STA.

