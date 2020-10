Novi ukrepi: šolanje na daljavo za višje razrede, maske na prostem, omejitev prehajanja regij .... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je dejal Janša, se trenutno sedem od 12 statističnih regij po številu okužb glede na 14-dnevno pojavnostjo na 100.000 prebivalcev uvršča na rdeči seznam, ostalih pet regij pa na oranžnega. Na rdečem seznamu so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Vlada je sprejela nekatere ukrepe, ki bodo veljali po celotni državi.

Učenci od 5. razreda dalje se bodo šolali od doma

Med drugim je določila, da bo omejila neposredno delo v vseh šolah. Učenci od 5. razreda osnovnih šol in dijaki bodo šolanje opravljali na daljavo. Tudi visokošolskim zavodom in univerzam pa so že priporočili, naj na ta način organizirajo čim več pedagoškega procesa. O ukrepu bodo po Janševih besedah znova odločali po jesenskih počitnicah.

Kateri ukrepi bodo od jutri veljali v sedmih rdečih statističnih regijah

- Začasna prepoved vseh prireditev in zbiranj nad deset ljudi;

- omejitev nekaterih storitvenih dejavnosti;

- omejitev določenih športnih aktivnosti;

- omejitev prehajanja med regijami, ki so obarvane rdeče (ob izjemah, kot so veljale ob omejitvah prehajanja v prvem valu);

- uvedba obveznega nošenja zaščitnih mask povsod, tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah.

Po t. i. krompirjevih počitnicah bo vlada ponovno presodila, ali bo treba ukrepe sprostiti ali zaostriti. Kot je dejal predsednik vlade, računajo na to, da bo 14-dnevni premor omogočil, da se situacija stabilizira in se trendi vsaj delno obrnejo navzdol.

Na sredini seji se je vlada odločila tudi za aktiviranje rezerv v zdravstvenem sistemu. Odredba, ki je že začela veljati, zaenkrat prekinja izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti. V bolnišnicah pa je ukinjanje oziroma prelaganje nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s covidom-19.

V peti sklop protikoronskih ukrepov, ki jih bodo v četrtek obravnavali poslanci, je vlada vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih bonov v prihodnje koledarsko leto, še piše STA.