Janša bo predstavil nove ukrepe #vŽivo

Po tem, ko smo v Sloveniji v zadnjih 24 urah potrdili 707 novih okužb ob 4.902 opravljenih testih, je delež pozitivnih testov narasel na 14,42 odstotka. Že v ponedeljek je vodja vladne skupine za boj proti covid-19 Bojana Beović dejala, da bi bilo smiselno nove ukrepe tretjega paketa oranžne faze sprejeti takoj, na Institutu Jožef Stefan pa so dejali, da bodo kriteriji za rdeči seznam ukrepov predvidoma doseženi v slabem tednu.

Kot je poročala TV Slovenija, naj bi imela vlada po neuradnih informacijah pred seboj predlog, da bi Slovenijo razdelili po statističnih regijah, nato pa bi novi ukrepi tretjega paketa oranžne faze začeli veljati v tistih, kjer 14-dnevno število presega 140 okuženih na sto tisoč prebivalcev.

Neuradno naj bi med temi statističnimi regijami omejili tudi prehajanje, poleg tega pa bi bili prepovedani obiski v bolnišnicah, zaprli bi se gostinski lokali, športni objekti in vadbeni centri, omejili bi tudi druge storitvene dejavnosti kot so kozmetične in frizerske storitve. Prepovedane bi bile prireditve, verski obredi in poroke v posameznih regijah, zaprla bi se tudi nenujna zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost.

Ukrepi, ki jih bi vlada sprejela danes, bi začeli veljati v petek.