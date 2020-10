Rekord v številu okuženih, kakšne ukrepe bo sprejela vlada?

Vlada bo odločala o novih ukrepih za zamejitev širjenja novega koronavirusa. Glede na število potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covid-19 so izpolnjenji pogoji za izvajanje tretjega svežnja ukrepov iz vladnega načrta, med katerimi so tudi prepoved obiskov v bolnišnicah ter zaprtje gostinskih lokalov in fitnesov.

V Sloveniji so izpolnjeni vsi pogoji za sprejemanje ukrepov iz tretjega svežnja v skladu z načrtom ukrepanja ob drugem valu širitve novega koronavirusa, je že v ponedeljek dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. V torek pa je opozoril, da je padel nov dnevni rekord v številu na novo potrjenih okužb. Novih primerov okužb naj bi bilo več kot 500.

Tretji sveženj med mogočimi ukrepi predvideva karanteno posameznih občin oz. regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe, pravilo ene stranke pri frizerjih in kozmetičarkah, prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah oz. regijah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Pri tem ni nujno, da vlada sprejme vse naštete ukrepe, piše STA.

Foto: Gov.si

Zadnji ukrepi pred razglasitvijo epidemije

Kacin sicer v sredo po sestanku strokovne skupine še ni mogel povedati, ali bodo sprejeti vsi ukrepi, predvideni za tretji sveženj oranžne faze. Na sestanku so se po njegovih besedah pogovarjali o morebitnih spremembah odlokov. Nekateri ministri, ki niso sodelovali na usklajevanju, pa so dobili naloge, do kdaj morajo pripraviti odloke.

Omenjeni ukrepi so zadnji, ki jih ima vlada na voljo, preden bi prešli v rdečo fazo oz. razglasitev epidemije, še piše STA.