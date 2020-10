Neuradno: danes padel nov rekord, več kot 500 novih okužb #video

V ponedeljek je bilo ob 3.308 opravljenih testih na novi koronavirus okuženih 397 oseb. NIJZ je bil danes dodatno obveščen o enem slovenskem državljanu, ki je bil pozitiven na testiranju v tujini, tako da skupno število znaša 398, je na današnji novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin. Okužba je bila potrjena pri 12 odstotkih vseh testiranih.

Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 180 okuženih s covid-19, 32 jih je bilo na intenzivni negi, štiri osebe so umrle. "Virus se še najprej najhitreje širi med zdravstvenimi delavci in med zaposlenimi na šolah, a delež vseh okuženih v izobraževalnem sistemu je še naprej zelo, zelo nizek," je poudaril Kacin.

Izpolnjeni vsi kriteriji za uvedbo tretjega paketa oranžne faze

Dnevna statistika števila na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč prebivalcev je narasla na 178,91. S tem smo dosegli vse kriterije za uvedbo tretjega paketa oranžne faze v načrtu ukrepanja ob drugem valu. Zaradi hitrega porasta števila okužb in polnjenja kapacitet v bolnišnicah ima vlada sestanek v krizni sestavi skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje. Sestanek je namenjen usklajevanju pred sprejemom novih ukrepov v skladu z načrtom ukrepanja za drugi val epidemije, je dejal Kacin.

Vlada bo o njih odločala na sredini seji. Tretji sveženj med možnimi ukrepi predvideva karanteno posameznih občin oziroma regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnesov in športnih objektov za amaterje za skupinske športe, pravilo ene stranke pri frizerjih in kozmetičarkah, prepoved prireditev, verskih obredov in porok v posameznih občinah oziroma regijah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Pri tem ni nujno, da vlada sprejme vse ukrepe, ampak lahko tudi le določene izmed njih.

Foto: Gov.si

Nova žarišča v domovih upokojencev

Včeraj se je pojavilo novo žarišče v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, kjer so potrdili okužbo pri 31 stanovalcih in devetih zaposlenih. Nove okužbe imajo v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka - včeraj pozitivnih 18 stanovalcev in pet zaposlenih.

Prvo okužbo so potrdili tudi v Domu upokojencev Kranj. Primer okužbe so zabeležili tudi v DSO Petra Uzerja v Tržiču in DSO Trebnje. Ponovno se je okužba pojavila v Črnomlju. Po zadnjih podatkih novih okužb ni v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.

Novi koronavirus zašel tudi v šempetrsko bolnišnico Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler je za STA potrdila, da je ena od strokovnih sodelavk v soboto zbolela za boleznijo covid-19. Testi pri vseh, ki so bili z njo v tesnem stiku, so okužbo potrdili še pri treh. Danes so testirali še 60 zaposlenih, rezultate pa pričakujejo v sredo zjutraj. V celjski bolnišnici okuženih 19 zaposlenih Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja celjske bolnišnice je z novim koronavirusom okuženih 16 medicinskih sester in trije zdravniki. Vsi tvegani stiki okuženih so bili v skladu s protokolom testirani. Razlogov za okužbo pa je več, so danes za STA povedali v celjski bolnišnici. Na Koroškem se zaostrujejo razmere v zdravstvenih ustanovah Na Koroškem so v ponedeljek potrdili 14 novih okužb z novim koronavirusom, regija pa je po deležu aktivnih okužb med prebivalstvom v slovenskem vrhu. Ponovno so okužbe potrdili v domu starejših v Črnečah. Zaostrujejo se razmere v zdravstvenih ustanovah, v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec so za ta teden ustavili delovanje zobozdravstvenih ambulant.

"Vnovič pozivam vse, da ob sumu na okužbo ostanejo doma in o tem obvestijo svojega zdravnika. Preventivno ravnanje lahko prepreči vnos virusa v zdravstveno organizacijo, v dom za starejše, v šolo, v vrtec in seveda tudi v delovne ustanove," je dejal Kacin.

"Preštevilnih pozivov stroke še vedno ne upoštevajo"

Kljub temu da že dalj časa pozivajo k odpovedi oziroma premaknitvi druženj, praznovanj na kasnejši datum, in da v državi velja omejitev zbiranja do deset oseb, preštevilnih pozivov stroke še vedno ne upoštevajo.

Pojasnil je še, da je tudi druženje daleč stran od ostalih ljudi, še vedno druženje, ki, če se med seboj družijo ljudje, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, močno poveča tveganje za prenos in širjenje virusa. Ne gre le za tveganje, gre za širjenje virusa in obolevanje.

"Bodimo odgovorni, ravnajmo preventivno in upoštevajmo priporočila zdravnikov in epidemiologov. Odpovejmo se druženjem in praznovanjem, skrbimo za higieno rok in kašlja, ohranjajmo medsebojno razdaljo ter nosimo masko, kjer ni mogoče zagotoviti primerne razdalje," je znova poudaril Kacin in pozval k nalaganju aplikacije Ostani zdrav.

Število novo okuženih v zadnjih 14 dnevih na 100.000 prebivalcev je naraslo na 178,91. pic.twitter.com/6QNBtL1siy — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) October 13, 2020

Po njegovih besedah si jo je do sedaj naložilo že več kot 130 tisoč uporabnikov. V zadnjih 14 dneh je bilo izdanih 455 TAN kod, dejansko vnesenih v aplikacijo pa je bilo 282.

Župan lahko zapre telovadnico

Na novinarsko vprašanje, ali imajo posamezni župani pristojnost, da v svojih občinah sprejmejo določene ukrepe, četudi ti še niso priporočeni s strani države, je vladni govorec odgovoril pritrdilno. "V Cerkljah na Gorenjskem je župan zaprl telovadnico, ker se je v njej okužilo precej odbojkarjev, zaprl je tudi kulturni dom, ker se je število okuženih ob koncu tedna zelo povečalo. To je ocena župana, ima ta pooblastila, in verjamem, da tako ravnajo tudi drugi župani. Za vsako stvar res ni treba čakati na Ljubljano, na vlado," je še dejal Kacin.

V soboto dosežen rekord

V soboto so ob 2956 opravljenih testih potrdili rekordnih 411 okužb z novim koronavirusom, v nedeljo pa ob 1404 testih 169 novih okužb. V bolnišnicah je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 172 bolnikov s covid-19, od tega 26 na intenzivni negi, štirje so bili odpuščeni iz bolnišnice. V nedeljo sta umrli dve osebi s covid-19.

Četudi so danes podatki pokazali, da je bilo v ponedeljek manj kot 400 na novo okuženih, to pomeni velik skok okužb v zadnjem tednu dni. Minuli ponedeljek je bilo namreč 189 na novo okuženih, kar pomeni več kot 100-odstoten porast. Tudi sicer so podatki za ponedeljek vedno manjši od torkovih, razkriva sledilnik za covid-19.