Anthony Fauci, že desetletja prvi strokovnjak ZDA za nalezljive bolezni, je opozoril, da se čas izteka in da morajo Američani čim prej začeti upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa in drastično zmanjšati število novih okužb, saj jih v nasprotnem primeru čaka uresničitev črnega scenarija, ki se ga zdravniki bojijo najbolj. To je hkratni boj proti epidemiji bolezni covid-19 in izbruhom sezonske gripe.

Že sredi aprila, ko so imeli v Združenih državah Amerike, kjer je epidemija koronavirusa najhujša, skoraj desetkrat manj okužb kot danes, so tamkajšnje glavne avtoritete na področju zdravstva opozarjale na veliko nevarnost jesenskega in zimskega križanja dveh nalezljivih bolezni, covid-19 in sezonske gripe.

Direktor ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi je takrat poudaril pomembnost testiranja in predvsem zajezitve širjenja okužb s spoštovanjem ukrepov, kot so ohranjanje varne razdalje do drugih ljudi, nošnje zaščitnih mask in temeljito umivanje rok.

Direktor ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je julija opozoril, da lahko srečanje covid-19 in sezonske gripe ustvari "eno najbolj nevzdržnih situacij, kar jih je do zdaj doživelo ameriško javno zdravstvo". Foto: Getty Images

V začetku tega tedna je podobno opozorilo v bistveno bolj zaostrenih okoliščinah - v ZDA danes v povprečju vsak dan odkrijejo skoraj dvakrat toliko okužb kot aprila - ponovil še Anthony Fauci, prvo ime ameriškega zdravstva v času epidemije covid-19.

Dveh nalezljivih bolezni hkrati zdravstvo morda ne bo preneslo

Fauci, eden najbolj prepoznavnih strokovnjakov za nalezljive bolezni na svetu, je v intervjuju za ameriško televizijo ABC izrazil zaskrbljenost zaradi potencialnega srečanja dveh bolezni dihal in posledične obremenitve, ki je zdravstveni sistem v ZDA, ki mu zaradi covid-19 že danes zmanjkuje kapacitet, morda ne bi vzdržal.

Anthony Fauci je dolgoletni svetovalec Bele hiše za področje nalezljivih bolezni. Vodil je tudi krizni štab za koronavirus, ki ga je ustanovila administracija Donalda Trumpa. S predsednikom ZDA se nista razumela najbolje, saj je Fauci Trumpovim zagotovilom, da bo koronavirus preprosto izginil, pogosto javno nasprotoval. Od julija se ne pojavlja več na tiskovnih konferencah Bele hiše. Foto: Reuters

"Ne vem, kako drugače naj ljudi še prosim, naj nosijo maske"

Fauci je sodržavljane že pred časom prosil, naj s spoštovanjem ukrepov - izpostavil je nošnjo mask in razdaljo - dnevno število novoodkritih okužb pomagajo spraviti na 10 tisoč, kar je po njegovem mnenju obvladljiva številka. Od 1. julija so v ZDA vsak dan potrdili od 50 tisoč do 70 tisoč novih okužb. V ZDA so manj kot deset tisoč okužb dnevno nazadnje odkrili konec marca.

Prošnjo je Fauci ta teden ponovil še enkrat in poudaril, da se lahko ZDA z upoštevanjem ukrepov vrnejo nazaj v normalnost in znova odprejo državo. "Ne vem, kako drugače še lahko to povem, da bodo ljudje razumeli," je še dejal.