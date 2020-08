Od začetka epidemije do danes smo skupaj potrdili 2.332 primerov okužbe, navaja sledilnik za covid-19. Trenutno aktivno okuženih je 193 ljudi v državi. Hospitaliziranih je 19 ljudi, od tega sta dva bolnika na intenzivni negi, iz bolnišnice pa so v zadnjih 24 urah odpustili pet bolnikov. Zadnja dva dni smo skupno potrdili 60 okužb, kar je najvišja dvodnevna številka po mesecu aprilu.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 12. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 856

- Št. pozitivnih: 29

- Št. hospitaliziranih: 19

- Št. oseb na intenzivni negi: 2

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 5

- Število umrlih: 0@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/VMvRMzzgP2 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 13, 2020

Nove okužbe včeraj so potrdili v 21 občinah, največ, pet, odkrili v Ljubljani, po dve okužbi so odkrili v občini Ribnica, Domžale, Slovenj Gradec in Črnomelj. Po eno okužbo so potrdili v občinah Kranj, Celje, Ilirska Bistrica, Ig, Koper, Trbovlje, Ivančna Gorica, Nova Gorica, Sežana, Škofja Loka, Tržič, Borovnica, Duplek, Kostanjevica na Krki, Kungota in Piran.

Med potrjenimi primeri kar 22 primerov okužbe prihaja iz starostne skupine od 15 do 34 let, dva primera so potrdili v starostni skupini od 35 do 54 let, štiri primere v starostni skupini od 55 do 74 let ter en primer v starostni skupini od 75 do 84 let.