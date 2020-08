Več deset mehiških stoletnikov premagalo koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki se strinjajo, da pri starejših obstaja večje tveganje za težji potek in tudi smrt zaradi bolezni covid-19, a več deset stoletnikov v Mehiki temu kljubuje, saj so uspešno premagali novi koronavirus, navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

V tej hudo prizadeti latinskoameriški državi je do zdaj v epidemiji umrlo približno 53 tisoč ljudi, med preživelimi pa je najmanj 53 ljudi, starih med 100 in 118 let. Še dva se trenutno bojujeta z boleznijo, poroča STA.

Eden najbolj presenetljivih primerov med preživelimi je 118-letnik iz zvezne države Tabasco na jugovzhodu Mehike, ki je simptome bolezni razvil pretekli mesec. Trpel ni za nobenim drugim bolezenskim stanjem, ki so povezana s povečanim tveganjem pri poteku bolezni, in je potreboval le nekaj malega bolniškega zdravljenja, poroča STA.

Skupno je za boleznijo covid-19 v Mehiki po uradnih podatkih zbolelo 78 stoletnikov, od katerih jih je 23 umrlo.