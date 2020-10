Zaradi izredno visokega števila okužb je Češka danes uvedla tritedenski delni "lockdown" oziroma karanteno. Zaprli bodo šole, bare in klube, od danes naprej so prepovedali tudi uživanje alkohola na prostem. V državi so v zadnjih 14 dneh potrdili 493 okužb na 100 tisoč prebivalcev, kar je največ v Evropski uniji, celo več kot v sosednji Nemčiji, ki ima skoraj osemkrat toliko prebivalcev. Do ponedeljka je zaradi bolezni covid-19 na Češkem umrlo 1045 ljudi.

Šole, bari in klubi bodo zaprti vse do 3. novembra, restavracijam pa bo do 20. ure omogočena dostava in odvoz. Zapirajo se tudi vsi študentski domovi, šolanje pa se bo nadaljevalo od doma prek spleta. Vrtci bodo ostali odprti, za otroke tistih, ki delajo na kritičnih delovnih mestih, pa bodo uvedli posebne ukrepe, poroča britanski BBC.

Maske, ki so jih morali do zdaj nositi v trgovinah in v javnem potniškem prometu, morajo od zdaj ljudje nositi v vseh notranjih prostorih, pa tudi na postajališčih potniškega prometa. Največje število ljudi, ki jim je omogočeno druženje zunaj ali v notranjih prostorih, je šest.

"Imamo le en poskus, ki mora biti uspešen, da spravimo pandemijo pod nadzor," je dejal češki premier Andrej Babiš.

Več okužb kot v sosednji Nemčiji s skoraj osemkrat toliko prebivalci

Od prvega marca do ponedeljka so imeli na Češkem zaradi koronavirusne bolezni 1045 smrti. Najvišje število smrti v enem dnevu so objavili v ponedeljek, ko jih je bilo 55. V sredo so naznanili več kot osem tisoč novih okužb.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v torkovem poročilu objavil, da je bilo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na Češkem 55.538, kar je več kot v sosednji Nemčiji s 42.032 okužbami kljub skoraj osemkrat večjemu številu prebivalcev – Češka ima okoli 10,69 milijona prebivalcev, Nemčija pa nekaj več kot 83 milijonov.

Marca je sicer Češka zelo hitro uvedla striktno karanteno, zaprla vse meje in uvedla obvezno nošenje mask, a so pozno junija vse ukrepe, vključno z maskami, preklicali.

Češki notranji minister Jan Hamaček je v ponedeljek dejal, da je 80 tisoč aktivnih okužb problem, 120 tisoč okužb predstavlja točko brez vrnitve, trenutno pa so na 61 tisoč. Število okužb na Češkem raste najhitreje v Evropi, še poroča BBC.