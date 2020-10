Koliko je trenutno okuženih v vaši občini #seznam

V torek so potrdili 707 okužb z novim koronavirusom, kar je daleč največ do zdaj in za skoraj 100 odstotkov več kot prejšnji torek. Pred tem so največ okužb potrdili 10. oktobra, in sicer 411.

Število okuženih v Sloveniji raste že nekaj tednov. Dvesto okuženih na dan smo presegli konec septembra, več kot 300 okužb v enem dnevu smo presegli 6. oktobra, ko jih je bilo 356. Le štiri dni kasneje je bilo novih okužb že več kot 400.

Raste tudi delež pozitivnih testov. V torek je bilo tako pozitivnih kar 14,4 odstotka testov, kar je največ do zdaj, testirali pa so 4.902 človeka, kar je največ do zdaj.

Število okuženih je močno preseglo pomladne številke v prvem valu širjenja novega koronavirusa. Takrat je bilo najvišje število okuženih v enem dnevu 61, in sicer 26. marca.

14-dnevna pojavnost že več kot 202

14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev znaša 202,75. Še v četrtek je število okuženih v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev znašalo 110.

Trenutno je v bolnišnicah 210 ljudi, od tega 35 na intenzivni negi. Aktivno okuženih je 4.248 ljudi, še prejšnji torek jih je bilo 2.426. Skupaj so od začetka širjenja novega koronavirusa v Sloveniji potrdili 9.938 okužb, do zdaj je umrlo 175 ljudi.

Okužen vsak 150. Slovenec

Okuženih pa je po predvidevanjih strokovnjakov še več, kot jih zaznajo s testi. Vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb je dejal, da ocenjujejo, da je z novim koronavirusom okužen vsak 150. Slovenec. Kot je še povedal, deset odstotkov bolnikov s covid-19 potrebuje hospitalizacijo, od tega pa 20 odstotkov intenzivno zdravljenje.

Okužbe so razporejene po vsej Sloveniji, od 212 občin pa jih je le še pet, kjer ni bilo potrjene nobene okužbe.

Občine, kjer ni bilo še nobene potrjene okužbe Število prebivalcev Hodoš 358 Loški Potok 1810 Osilnica 366 Solčava 517 Sveti Jurij v Slovenskih goricah 2083

Nobena občina nima več kot odstotek okuženih

Največ okužb glede na število prebivalcev ima občina Črna na Koroškem, kjer je trenutno okuženih 28 prebivalcev, kar znaša 0,853 odstotka prebivalcev, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih zajema covid-19 sledilnik. Število okuženih v tej občini pada, še pred dnevi je bil odstotek okuženih višji od enega odstotka.

Občini Črna na Koroškem sledi Šentjernej, kjer je okuženih 0,81 odstotka prebivalcev, in sicer 58.

Trenutno v Sloveniji ni občine, kjer bi bil delež aktivno okuženih prebivalcev višji od enega odstotka.

V prestolnici okuženih skoraj 700 ljudi

Če pogledamo absolutno število trenutno okuženih, je na prvem mestu ljubljanska občina. V prestolnici je aktivno okuženih 698 ljudi, kar znaša 0,237 odstotka vseh prebivalcev. Sledi mariborska občina, kjer je okuženih 130 prebivalcev (0,116 odstotka prebivalcev).

Trenutno aktivno okuženi prihajajo iz 191 različnih občin. Če vaše občine ni na spodnjem seznamu, to pomeni, da v vaši občini ni aktivnih okužb - takšnih občin je trenutno 21.

OBČINA ŠTEVILO OKUŽENIH Ajdovščina 32 Ankaran 2 Apače 3 Beltinci 33 Bistrica ob Sotli 2 Bled 24 Bohinj 14 Borovnica 16 Bovec 4 Braslovče 11 Brezovica 23 Brežice 17 Cankova 2 Celje 70 Cerklje na Gorenjskem 25 Cerknica 5 Cerkno 9 Cirkulane 1 Črenšovci 8 Črna na Koroškem 28 Črnomelj 16 Destrnik 3 Divača 7 Dobje 1 Dobrepolje 4 Dobrna 1 Dobrova - Polhov Gradec 14 Dol pri Ljubljani 11 Dolenjske Toplice 10 Domžale 121 Dravograd 20 Duplek 4 Gorenja vas - Poljane 22 Gorišnica 14 Gorje 4 Gornja Radgona 2 Gornji Grad 2 Grad 2 Grosuplje 76 Hajdina 19 Hoče - Slivnica 39 Horjul 6 Hrastnik 18 Hrpelje - Kozina 1 Idrija 22 Ig 15 Ilirska Bistrica 21 Ivančna Gorica 45 Izola 8 Jesenice 80 Jezersko 1 Juršinci 3 Kamnik 68 Kidričevo 5 Kobarid 2 Kočevje 9 Komen 7 Komenda 15 Koper 20 Kostanjevica na Krki 6 Kozje 2 Kranj 173 Kranjska Gora 12 Križevci 2 Krško 45 Kungota 6 Kuzma 1 Laško 23 Lenart 6 Lendava 6 Litija 35 Ljubljana 698 Ljubno 7 Ljutomer 15 Log - Dragomer 14 Logatec 27 Loška dolina 5 Lovrenc na Pohorju 11 Luče 2 Lukovica 10 Majšperk 8 Makole 7 Maribor 130 Markovci 7 Medvode 26 Mengeš 24 Metlika 5 Mežica 26 Miklavž na Dravskem polju 7 Miren - Kostanjevica 3 Mirna 1 Mirna Peč 7 Mislinja 6 Mokronog - Trebelno 8 Moravče 21 Moravske Toplice 8 Mozirje 11 Murska Sobota 49 Muta 4 Naklo 14 Nazarje 6 Nova Gorica 23 Novo mesto 88 Odranci 8 Oplotnica 14 Ormož 9 Pesnica 5 Piran 10 Pivka 10 Podlehnik 3 Podvelka 4 Poljčane 13 Polzela 3 Postojna 19 Prebold 10 Preddvor 13 Prevalje 40 Ptuj 31 Puconci 7 Rače - Fram 4 Radeče 9 Radenci 2 Radlje ob Dravi 9 Radovljica 61 Ravne na Koroškem 26 Razkrižje 3 Rečica ob Savinji 8 Renče - Vogrsko 4 Ribnica 13 Rogaška Slatina 24 Rogašovci 4 Rogatec 8 Ruše 7 Selnica ob Dravi 18 Semič 6 Sevnica 59 Sežana 11 Slovenj Gradec 30 Slovenska Bistrica 47 Slovenske Konjice 35 Sodražica 10 Središče ob Dravi 5 Starše 19 Straža 5 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1 Sveti Jurij ob Ščavnici 9 Sveti Tomaž 2 Šalovci 4 Šempeter - Vrtojba 8 Šenčur 20 Šentilj 7 Šentjernej 58 Šentjur 41 Šentrupert 3 Škocjan 12 Škofja Loka 114 Škofljica 64 Šmarje pri Jelšah 12 Šmarješke Toplice 6 Šmartno ob Paki 2 Šmartno pri Litiji 17 Šoštanj 16 Štore 4 Tišina 12 Tolmin 28 Trbovlje 32 Trebnje 27 Trnovska vas 1 Trzin 16 Tržič 41 Turnišče 4 Velenje 66 Velika Polana 1 Velike Lašče 5 Videm 8 Vipava 7 Vitanje 7 Vodice 10 Vojnik 20 Vransko 10 Vrhnika 72 Vuzenica 1 Zagorje ob Savi 34 Zreče 28 Žalec 24 Železniki 25 Žetale 1 Žiri 11 Žirovnica 8 Žužemberk 10

Preberite še: