Vlada razkriva zadnje novosti o koronavirusu v Sloveniji #vŽivo

V Sloveniji smo v zadnjih 24 urah ob 4.902 opravljenih testih, kar je največ do sedaj, potrdili kar 707 okužb. Bolnišnično oskrbo je potrebovalo 210 oseb, 17 oseb pa je bilo iz bolnišnice odpuščenih. 35 bolnikov je potrebovalo intenzivno nego, dve osebi sta umrli. Na tokratni novinarski konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom sodelujejo vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb, v. d. direktorja direktorata za zdravstveno varstvo Marija Magajne in vladni govorec Jelko Kacin.

"Žal današnji podatki kažejo, da so razmere vse bolj resne. Virus se ne le širi, ampak širi vedno hitreje. Epidemiološka poizvedovanja še potekajo, a razmere zahtevajo ukrepanje, saj dosedaj sprejeti ukrepi niso v zadostni meri pripomogli k omejevanju širjenja tega virusa," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju v zvezi z novim koronavirusom uvodoma dejal uradni vladni govorec Jelko Kacin.

"Nediskriminatorno in začasno omejevanje svobodnega gibanja"

Kot je pojasnil, se je včeraj v ožji sestavi sestala vlada skupaj s svetovalno skupino na ministrstvu za zdravje in na sestanku uskladila modalitete posameznih možnih ukrepov. Danes popoldne bo na Brdu nato potekala seja vlade o sprejemu novih ukrepov v skladu z načrtom ukrepanja za drugi val širitve bolezni covida-19. Glede na število potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covid-19 so izpolnjenji pogoji za izvajanje tretjega svežnja ukrepov iz vladnega načrta, med katerimi so tudi prepoved obiskov v bolnišnicah ter zaprtje gostinskih lokalov in fitnesov.

Evropska unija bo imela od zdaj naprej enoten koronski semafor. Foto: Gov.si Kacin je nato dodal, da so včeraj članice Evropske unije sprejele načelni dogovor o priporočilih vezanih na usklajen pristop do omejevanja prostega gibanja kot odziva na koronavirusno pandemijo. "Dogovorile so se za sorazmerno, nediskriminatorno in začasno omejevanje svobodnega gibanja za zaščito javnega zdravja," je izpostavil Kacin in dodal, da je bilo sklenjeno, da morajo države članice sprejem ukrepov načrtovati vnaprej. "Če je možno 48 ur preden bodo te stopili v veljavo, in da je javnosti potrebno ukrepe napovedati 24 ur vnaprej," je dejal vladni govorec.

Države bodo vsak teden Centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni posredovale podatke o številu novih primerov na 100 tisoč prebivalcev v preteklih 14 dneh, številu testov na 100 tisoč prebivalcev v preteklem tednu in o odstotku pozitivnih testov v preteklem tednu, je pojasnil Kacin ter dodal, da bo na podlagi teh podatkov pripravljen in tedensko osvežen zemljevid regij v EU, ki bodo glede na tveganost obarvane zeleno, oranžno, rdeče ali sivo. Celotna Unija bo tako odslej imela enoten koronski semafor.

Več okužb v domovih za starejše

V nadaljevanju je Kacin nato povedal, da tudi danes poročajo o novih okužbah v domovih za starejše občane. V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu je okuženih 37 stanovalcev in 15 zaposlenih. "Imajo pomoč regijske skupine in tudi dodatno pomoč strokovnjakinj za okužbe, ki so jih zagotovili na ministrstvu za zdravje," je dejal Kacin. Novih devet okužb so zaznali tudi DSO Rakičan. Tam je zdaj okuženih skupno 11 zaposlenih in 27 stanovalcev. Okužbo so potrdili tudi v DSO Petra Uzarja Tržič ter v Domu upokojencev Kranj, kjer so odkrili okužbo pri zaposleni v upravi doma

Ob rekordnemu porastu okuženosti v Sloveniji, je Kacin nato oznanil, da je incidenca okužb v 14-dnevnem obdobju zrasla na 202,75, a je hkrati izpostavil, da epidemija po Evropi narašča v praktično vseh državah in na zemljevidu prevladuje rdeča barva. Kot pozitivno plat koronavirusne epidemije, pa Kacin vidi v tem, da imamo v Sloveniji nižjo smrtnost. "Podatki o smrtnih primerih po Evropi kažejo na kakovost našega zdravstvenega sistema," je še povedal Kacin.