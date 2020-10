Neprijetna vest iz rehabilitacijskega centra Soča

Med zaposlenimi in pacienti, ki so bili v stikih z okuženim, se izvajajo testiranja. Rezultati testiranj bodo znani najkasneje jutri.

Zaposleni prihaja z oddelka, kjer obravnavajo paciente po nezgodni poškodbi možganov, paciente z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji. Gre za oddelek z zelo zahtevnimi pacienti, v večini po poškodbi glave. Na oddelku bo ostalo enajst pacientov, vsi so asimptomatski in se dobro počutijo.

Obiski so do nadaljnjega odpovedani

"Oddelek, s katerega prihaja okuženi, je opredeljen kot siva cona. To pomeni, da je potrebno nošenje dodatne zaščitne opreme, terapije se izvajajo samo v sobah pacientov, določene so stalne ekipe zaposlenih, odhodi pacientov čez vikende v domače okolje niso mogoči, obiski so do nadaljnjega odpovedani in na oddelek trenutno ne sprejemamo novih pacientov," so sporočili iz Soče in dodali:

"Zaradi nemotenega delovanje oddelka po nezgodni možganski poškodbi in zagotavljanja ustreznega kadra smo primorani zapreti oddelek, ki smo ga odprli kot dodatni oddelek zaradi obvladovanja čakalnih dob na področju hospitalne obravnave pacientov z nevrološko problematiko."

Drugi oddelki in službe delujejo nemoteno.