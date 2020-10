Moški po drugi okužbi s koronavirusom razvil hujše simptome kot po prvi

Moški iz Nevade je simptome okužbe s koronavirusom, med katerimi so bili boleče grlo, kašelj, glavobol, slabost in driska, prvič dobil konec marca. 18. aprila je bil prvič pozitiven na testiranju, 27. aprila pa so simptomi povsem izginili, poročanje britanskega BBC navaja STA.

Maja je bil dvakrat negativen na testiranju, vendar pa je zgolj dva dni po zadnjem testu znova razvil simptome. Simptomi, ki so se pojavili 28. maja, so vključevali vročino, glavobol, vrtoglavico, kašelj, slabost in drisko.

Teden dni kasneje je bil drugič pozitiven na testiranju za novi koronavirus. Imel je nizko raven kisika v krvi in težave z dihanjem, zaradi česar so ga morali prepeljati v bolnišnico.

Okužba ne zaščiti pred vnovično okužbo

Znanstveniki so ugotovili, da se pri moškem, ki ni imel drugih zdravstvenih težav, ni obnovila prva okužba, ampak se je dvakrat okužil z virusom. Genetska zapisa virusa med prvo in drugo okužbo sta bila namreč preveč različna.

"Naše ugotovitve kažejo, da ni nujno, da okužba zaščiti pred ponovno okužbo," je povedal Mark Pandori z univerze v Nevadi. "Možnost ponovnih okužb bi lahko pomembno vplivala na naše razumevanje imunosti na covid-19," je dodal.

Poudaril je, da morajo tudi ljudje, ki so preboleli okužbo, še naprej spoštovati ukrepe za zajezitev virusa, kot sta nošenje mask in umivanje rok.

Primeri ponovne okužbe so sicer zelo redki. O njih so že poročali iz Hongkonga, Belgije in Nizozemske, a druga okužba ni bila hujša od prve. Podoben primer kot v ZDA so zabeležili v Ekvadorju, kjer je imel oboleli pri drugi okužbi hujše simptome kot pri prvi, vendar pa ni potreboval bolnišničnega zdravljenja.

Prvi primer smrti po drugi okužbi

Na Nizozemskem so medtem potrdili prvi primer smrti po drugi okužbi z novim koronavirusom. Nizozemska raziskovalna ekipa je potrdila, da se je 89-letnica dvakrat okužila z novim koronavirusom, seva sta bila med seboj namreč drugačna, piše v reviji Oxford University Press.

Bolnica, ki je sicer trpela tudi zaradi redke vrste raka belih krvničk, je skoraj dva meseca po svoji prvi okužbi in dva dneva po začetku kemoterapije razvila vročino, kašelj in težave z dihanjem. Dva tedna kasneje je umrla, poroča portal nemškega tednika Der Spiegel.