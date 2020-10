S koronavirusno boleznijo se bori že pol leta

55-letni moški iz Hrvaškega Zagorja je v začetku aprila letos osebni zdravnici potožil, da ima simptome, za katere misli, da bi lahko bili znaki koronavirusne bolezni, poroča hrvaški časnik Jutarnji list.

Podobno se je počutila tudi njegova žena, zato ste se oba testirala na novi koronavirus. Oba sta bila pozitivna.

Sicer povsem zdrav 55-letnik do takrat ni imel nobenih kroničnih bolezni, njegov zdravstveni karton je bil praktično prazen. Zdravnici je opisal naslednje znake bolezni: blago povišana telesna temperatura, blag kašelj in nenavaden občutek v pljučih. Zakonca sta ostala v dnevnem stiku z zdravnico Dijano Ramić Severinac iz Krapine.

Pljučnico zaman zdravili z antibiotiki

Po štirih tednih samoizolacije so moškega ponovno testirali na novi koronavirus in rezultat je bil negativen. Družinska zdravnica je bila prepričana, da bo z njim vse v redu, a kmalu je moški osebno prišel v ambulanto in potožil nad slabim počutjem, nenehno utrujenostjo, bolečino v pljučih po naporu ...

Rentgensko slikanje je pokazalo na pljučnico, ki so jo začeli zdraviti z antibiotiki, a napredka ni bilo. Zdravnica je bila po pisanju Jutarnjega v šoku, saj sta od prvih znakov koronavirusne bolezni minila skoraj dva meseca.

Foto: Getty Images Zdravljenje je nadaljeval na kliniki za pljučne bolezni v Jordanovcu. Multispiralna računalniška tomografija (MSCT) je pokazala grozljivo sliko pljuč, saj jih skorajda ni bilo več. Zdravili so ga s kortikosteroidi, opravil je pljučno rehabilitacijo, a si po pol leta še vedno ni povsem opomogel.

Primer po navedbah Jutarnjega potrjuje, da lahko covid-19 pusti resne dolgotrajne posledice na zdravju ljudi tudi več mesecev po okužbi z novim koronavirusom.

Da covid-19 ni lažja bolezen niti za zdrave ljudi, je za Jutarnji potrdila tudi družinska zdravnica Ines Balint. To je ponazorila z zdravljenjem enega izmed svojih bolnikov s covid-19, 34-letnega moškega, ki se tri tedne po koronavirusni bolezni še vedno hitro utrudi in ima težave s hojo po stopnicah. Enemu bolniku pa se tudi po več kot mesecu dni nista povrnila vonj in okus.

Zapletom izpostavljeni tudi mladi ljudje

Številni bolniki, ki so preboleli covid-19, celo zdravi in mlajši ljudje, se še več tednov oziroma mesecev pritožujejo nad utrujenostjo, kašljem, nespečnostjo, izpadanjem las, težkim dihanjem, glavoboli, bolečinami v mišicah ... Zaradi vsega tega ne morejo brez težav opravljati svojih nalog. Vse več zdravnikov zato opozarja na t. i. dolgotrajno obolelost ljudi.

Omenjeni 55-letnik je bolniški dopust na primer končal šele pred desetimi dnevi, poroča Jutarnji.

Izčrpanost in splošna šibkost

Izkušnje v Veliki Britaniji so po poročanju Jutarnjega pokazale, da ima približno 60 tisoč ljudi, ki so preboleli covid-19, dolgoročne posledice. Najpogosteje se odražajo v težkem dihanju, izčrpanosti in splošni šibkosti obolelih ter celo težavah z vitalnimi organi, kot so srce, jetra, ledvice in celo možgani. Za zdaj ni nobenih smernic za zdravljenje, ker gre po mnenju strokovnjakov za zelo veliko simptomov. Pogosteje naj bi prizadeli ženske.



Strokovnjaki opozarjajo, da bi bile na koncu te dolgotrajne posledice pri tistih, ki so bolezen preboleli, lahko še večja težava kot število smrtnih žrtev. Do zdaj namreč še ni jasno, ali bodo vsi simptomi izginili. Vse več je tudi dokazov, da se pri nekaterih lahko razvijejo večsistemske bolezni. Študija londonskega King's Collegea je pokazala, da ima lahko vsak deseti bolnik simptome tudi tri tedne po tem, ko naj bi okreval, nekateri pa imajo težave še mesece kasneje.

Vse to potrjuje dejstvo, da obstaja tudi covid po covidu, zaradi česar bi morali temu posvetiti več pozornosti. Simptome nekdanjih bolnikov s covid-19 bi morali zaradi tega zdraviti kot nadaljevanje koronavirusne bolezni, ne kot novo bolezen, sklene Jutarnji list.