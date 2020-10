Porast okužb: na Hrvaškem padel nov rekord

Na Hrvaškem so v sredo potrdili rekordnih 542 okužb z novim koronavirusom. To je najvišje število dnevno potrjenih okužb v državi od začetka epidemije. Za boleznijo covid-19 je pri naših južnih sosedih v sredo umrl še en človek. V bolnišnicah se po okužbi zdravi 361 bolnikov, od tega jih je 27 priključenih na respirator. V državi imajo trenutno 2.206 aktivnih primerov okužbe.

Po poročanju hrvaškega spletnega portala Index so na Hrvaškem ob 5.939 opravljenih testih v sredo potrdili 542 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrl še en človek. Do zdaj so na Hrvaškem skupaj potrdili 18.989 okužb, skupaj je za boleznijo covid-19 umrlo 310 ljudi. Po okužbi je uspešno okrevalo 16.473 ljudi, od tega 165 v zadnjih 24 urah. V samoizolaciji je trenutno 10.908 ljudi, do danes pa so skupaj testirali 344.533 ljudi, poroča Index.

Več novih okužb spet tudi v Slavoniji

Po podatkih županijskih štabov civilne zaščite so v Splitsko-dalmatinski županiji v zadnjih 24 urah potrdili 48 okužb, v Istrski županiji pa eno okužbo. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 12 novih okužb, umrl je en bolnik. Večje število novih okužb so spet potrdili v Slavoniji. Na območju Osijeka so potrdili 56, na območju Vukovarja 30, na območju Požege pa osem novih okužb.

Med ukrepi, ki naj bi na Hrvaškem pomagali zajeziti epidemijo, je omejitev obratovalnega časa gostinskih lokalov, ki so lahko odprti do polnoči. To omejitev so danes podaljšali še za 15 dni oziroma do 22. oktobra. Zagrebški gostinci bodo sicer danes z enourno protestno akcijo opozorili na težak položaj, v katerem so se znašli spričo epidemije. Od države zahtevajo oprostitev plačila DDV do 1. marca 2021, znižanje DDV na hrano in pijačo ter pomoč pri posojilih za likvidnost in investicije.

Tako kot njihovi kolegi s hrvaške obale, ki so svoje nezadovoljstvo kazali v prejšnjih tednih, bodo tudi zagrebški gostinci svoje delo ustavili za eno uro. V akciji, poimenovani "2 do 12", ki jo bodo začeli točno ob 11.58, lokalov sicer ne bodo zapirali, ampak gostov ne bodo postregli in ne bodo izdajali računov. V središču Zagreba so sicer danes protestirali tudi frizerji, ki prav tako opozarjajo na poslovne težave zaradi pandemije covid-19 in zahtevajo nižji DDV, poroča STA.