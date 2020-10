V Sloveniji so v sredo neuradno potrdili več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom, poroča MMC RTV Slovenija. Število opravljenih testov za zdaj ni znano. V torek so pri nas ob skoraj štiri tisoč opravljenih testih potrdili 356 novih okužb, kar je največ od začetka epidemije novega koronavirusa pri nas. Število novih okužb je v torek prvič preseglo število 300.

V torek so pri nas potrdili rekordnih 365 okužb. V bolnišnicah je bilo sto bolnikov s covid-19 na navadnih oddelkih in 22 na intenzivnih oddelkih. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 7.120 okužb, za boleznijo covid-19 pa je umrlo 159 bolnikov.

Vlada bo predvidoma sprejela nove ukrepe za zajezitev virusa

Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela nove ukrepe za omejitev širjenja novega virusa. Ob naraščanju števila potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covid-19 je premier Janez Janša že v torek napovedal omejitev zbiranja na največ deset ljudi z nekaj izjemami. Vlada bi po pričakovanjih lahko omejila strežbo samo sedečim za mizami v gostinskih lokalih in omejila število ljudi v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora.

Predvidena je tudi prepoved obiskov v posameznih domovih za starejše in bolnišnicah, ki sicer ponekod že velja. S tem bi vlada skorajda izčrpala ukrepe, ki jih ima v okviru oranžne faze ukrepanja. Na voljo bi ji ostali le še ukrepi, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter ustavitev nenujnih zdravstvenih storitev.