V torek neuradno 356 novih okužb

Spomnimo, v Sloveniji so v ponedeljek ob 2.509 testiranjih potrdili 189 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 so v ponedeljek umrli še trije bolniki, skupaj pa že 159 ljudi. V Sloveniji smo do zdaj največ novih okužb v enem dnevu potrdili prvega oktobra, ko so pristojni potrdili 239 okužb.

Še v tem tednu omejitev zbiranja na največ deset ljudi

Predsednik vlade Janez Janša je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil načrt, ki ga je vlada prejšnji teden po intenzivnih posvetovanjih s stroko sprejela za obvladovanje drugega vala epidemije bolezni covid-19. Vlada v tem tednu načrtuje sprejem vseh ukrepov iz drugega paketa oranžne faze, in sicer še omejitev zbiranja na največ deset ljudi na javnih mestih in v zasebnih prostorih, strežbo v lokalih samo za goste, ki sedijo za mizami, omejitev števila obiskovalcev v javnih zaprtih prostorih.

Če se bodo razmere še poslabšale, je v okviru tretjega svežnja ukrepov oranžne faze predvideno zaprtje gostinskih lokalov, fitnesov in športnih objektov, omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov na največ eno stranko v prostoru, prepovedane bodo vse prireditve ter obiski v bolnišnicah in domovih za starejše, v posebej ogroženih občinah oziroma regijah pa tudi verski obredi in poroke.