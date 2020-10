Janša razkril, kako bomo zajezili drugi val okužb

Sprejemanje novih ukrepov za zajezitev drugega vala novega koronavirusa bo odvisno predvsem od razmer v zdravstvu. Trenutno smo sredi sprejemanja drugega paketa ukrepov na oranžnem seznamu, bližamo se tretjemu paketu ukrepov, ki vključuje tudi zaprtje posameznih občin oziroma regij, gostinskih lokalov, fitnesov in športnih objektov. Predsednik vlade Janez Janša je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bo že s tem tednom v veljavo stopil ukrep strežbe le za mizami in omejitev zbiranja na 10 ljudi z izjemami, ter omejitev števila ljudi v zaprtih prostorih.

"Smo sredi drugega covid vala. Ukrepi, ki jih sprejemamo v tem času in ki jih bomo v prihodnje, so namenjeni zajezitvi tega vala kot preprečitivi še hujših posledic v času hladnega obdobja," je na današnji novinarski konferenci uvodoma dejal predsednik vlade Janez Janša. ​Kot je povedal, smo se v Sloveniji iz spomladanske epidemije naučili veliko stvari.

Omejitev zbiranja na deset ljudi

"Covid-19 ni več takšna neznanka, kot je bila v pomladih mesecih," je povedal. Poudaril, da vlada zasleduje cilj, da s kar namilejšimi ukrepi dosežemo največji učinek. V nadaljevanju je nato premier podrobneje predstavil načrt ukrepov, ki jih je vlada prejšnji teden po intenzivnih posvetovanjih s stroko in na predlog stroke sprejela za obvladovanje drugega vala koronavirusne epidemije.

Glede na aktualne epidemiološke razmere smo trenutno sredi sprejemanja drugega paketa ukrepov na oranžnem seznamu Foto: STA

Kot je poudaril Janša, je v primerjavi s pomladnim obdobjem Slovenija podvojila kapacitete za obravnavo bolnikov z okužbo. V naslednjih dneh pa sledijo dodatni omejevalni protikoronski ukrepi na ravni cele države. Že ta teden bo tako v veljavo stopil ukrep strežbe v gostinskih obratih - ta bo mogoča le za mizami, obeta pa tudi omejitev zbiranja na deset ljudi z izjemami, kot so šole in verski objekti. Predsednik vlade je med drugim tudi oznanil, da bo Črno na Koroškem ali tamkajšnji varstneni zavod, ki velja za eno izmed žarišč okužb, minster za zdravje Tomaž Gantar kmalu razglasil za ogroženo.

Ukrepi glede na epidemiološko sliko

Sicer pa je vlada ukrepe, ki so predvideni v načrtu za zajezitev drugega vala epidemije covid-19, razdelila v tri pakete glede na epidemiološko sliko . Mejo za vnovično razglasitev epidemije in uvrstitev države na rdeči seznam pomeni 140 okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov in več kot 50 bolnikov na intenzivni negi.

Sprejetje posameznega paketa ukrepov je odvisno predvsem od razmer v zdravstvu. "Ključni kazalnik predstavlja število postelj, število zdravniških ekip (zdravnikov, medicinskih sester), količino zaščitne opreme in organizacijo prostorov v bolnišnicah," je pojasnil Janša. 14-dnevna incidenca v Sloveniji trenutno znaša 106 okužbe na sto tisoč prebivalcev, ena obolela oseba pa povprečno okuži 1,3 človeka.



Premier Janša je predstavil načrt ukrepov za zajezitev drugega vala epidemije covid-19.

Oranžni seznam (incidenca nad 40, več kot 60 hospitaliziranih, več kot 15 bolnikov na intenzivni negi)

Prvi paket ukrepov na oranžnem seznamu je že v veljavi. Gre za omejitve zbiranja, obvezno uporabo mask v zaprtih javnih prostorih, na mestih, kjer se zadržuje večje število ljudi, in v javnem potniškem prometu, časovno omejitev obratovanja lokalov, obvezno testiranje in karantenske odločbe za potnike iz nevarnih držav, priporočeno delo od doma ter posamične prepovedi obiskov v ogroženih domovih za starejše.

Glede na aktualne epidemiološke razmere smo trenutno sredi sprejemanja drugega paketa ukrepov na oranžnem seznamu (incidenca nad 80, več kot sto hospitaliziranih, več kot 20 bolnikov na intenzivni negi). Ti ukrepi vključujejo strežbo v lokalih samo za sedeče goste za mizami, obvezno razkuževanje miz v lokalih, zbiranje do deset ljudi na javnih mestih in v zasebnih prostorih (izjema so verski obredi, poroke, kulturne in športne prireditve), prireditve brez pogostitev, obvezno uporabo razkužil za roke v skupnih prostorih poslovnih in večstanovanjskih stavb, omejitev števila obiskovalcev v javnih zaprtih prostorih (pošte, banke, trgovine, uradi ...) ter prepoved obiskov v domovih za ostarele in bolnišnicah v posameznih občinah oziroma regijah.

Mejo za vnovično razglasitev epidemije v Sloveniji predstavljajo več kot 140 okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dnevih, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov in več kot 50 bolnikov na intenzivni negi. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Ker se razmere hitro slabšajo, v prihodnjih dneh namreč v bolnišnicah pričakujejo več bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje po okužbi, se bližamo sprejemanju tretjega paketa ukrepov na oranžnem seznamu (incidenca nad 120, več kot 180 hospitaliziranih, več kot 30 bolnikov na intenzivni negi).

Gre za ukrepe, kot so zaprtje posameznih občin oziroma regij, splošna prepoved obiskov v bolnišnicah in domovih za starejše, zaprtje lokalov, fitnesov in športnih objektov, omejitve delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov na največ eno stranko v prostoru, prepoved vseh prireditev ter prepoved verskih obredov in porok v posameznih občinah oziroma regijah.

Rdeči seznam (incidenca nad 140, več kot 250 hospitaliziranih, več kot 50 bolnikov na intenzivni negi)

Mejo za vnovično razglasitev epidemije v Sloveniji pomeni več kot 140 okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dnevih, več kot 250 hospitaliziranih bolnikov in več kot 50 bolnikov na intenzivni negi. Prvi paket ukrepov na rdečem seznamu vključuje zaprtje trgovskih centrov in nakupovalnih središč, šolanje na daljavo za dijake in študente, zaprtje kulturnih ustanov ter splošno prepoved verskih obredov in porok z gosti.

Drugi paket ukrepov na rdečem seznamu (incidenca nad 170, več kot 300 hospitaliziranih, več kot 50 bolnikov na intenzivni negi) vključuje naslednje ukrepe: šolanje na daljavo za vse šolajoče (tudi za osnovnošolce), posebne ure za nakupovanje živil samo za upokojence, zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, zaprtje hotelov, splošno prepoved vseh javnih prireditev, zaprtje športnih objektov za neprofesionalne športnike, otroke in mladostnike ter omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro zjutraj.

Tretji paket ukrepov na rdečem seznamu (nad 360 hospitaliziranih, več kot 60 bolnikov na intenzivni negi) pa zajema omejitev gibanja med občinami, zaprtje vrtcev, zaustavitev javnega potniškega prometa, zaprtje državnih mej (razen za tovorni promet in nujne prehode), omejitev izhodov z domov (razen nujnih izjem) in zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.