Anketa: ali bi se cepili proti novemu koronavirusu?

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana ugotavljajo bistven upad deleža vprašanih, ki bi se cepili proti novemu koronavirusu.

Od junija, ko so vprašanje anketirancem zastavili prvič, je delež tistih, ki bi cepljenje zagotovo opravili, s 24 odstotkov upadel na 13 odstotkov. Delež tistih, ki se bi verjetno cepili, če bi cepivo obstajalo, pa z 32 odstotkov na 23 odstotkov. Kot pravijo na Mediani, so razlike statistično pomembne.

Precej več je takšnih, ki so trenutno glede cepljenja proti novemu koronavirusu neodločeni, takih je kar 12 odstotkov vprašanih, medtem ko so bili v junijski raziskavi neodločeni le štirje odstotki anketirancev.

Da bi se verjetno ali zelo verjetno cepili proti koronavirusu, v tokratni raziskavi odgovarja kar za 20 odstotnih točk manj vprašanih kot v raziskavi, izvedeni junija, so dodali.

Koliko bi se jih cepilo proti gripi

Na inštitutu so ugotavljali tudi, kakšne so namere anketirancev glede cepljenja proti gripi ter kakšno je mnenje prebivalcev Slovenije o obveznem cepljenju predšolskih in šolskih otrok.

V letošnjem letu je delež tistih, ki se nameravajo cepiti proti sezonski gripi, relativno visok, pravijo. Da se bodo cepili, namreč napoveduje kar 18 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije. 69 odstotkov se jih ne bo cepilo proti gripi, dobra desetina pa jih je še neodločenih.

Koliko se jih strinja z omejitvijo vpisa v vrtce za otroke, ki jih starši nočejo cepiti

Poslanci so pred kratkim sprejeli novelo zakona o nalezljivih boleznih, po kateri se zavrne vpis v vrtce otrokom, ki niso cepljeni. Kar 57 odstotkov anketirancev se s takšno ureditvijo strinja, ne strinja se 33 odstotkov vprašanih, desetina pa je neodločenih.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. Raziskavo so izvedli na lastno pobudo z lastnimi sredstvi.

