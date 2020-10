Cepivo Moderne proti covid-19 na voljo morda spomladi

Na konferenci v organizaciji časnika Financial Times je v sredo povedal, da prvi klinični preizkusi dobro potekajo, da pa so še vedno zelo zaskrbljeni. Če bodo podatki o varnosti in učinkovitosti cepiva ustrezni, pričakuje, da bodo vlogo za dovoljenje za uporabo cepiva pri ameriški zvezni upravi za hrano in zdravila FDA vložili konec januarja ali v začetku februarja 2021. Če se bo izkazalo za varno in učinkovito, pa bo splošno dostopno konec marca ali v začetku aprila 2021, povzema STA.

Trump je napovedal cepivo že novembra

S tem je zadal udarec pričakovanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo cepivo v ZDA na voljo še pred volitvami 3. novembra in da vloge za izredno dovoljenje za uporabo cepiva ne bodo mogli vložiti pred 25. novembrom. V tem primeru bi bilo cepivo na voljo za rizične skupine, kot so starejši in zdravstveni delavci, še piše STA.

Trump je namreč na torkovem prvem televizijskem soočenju predsedniških kandidatov dejal, da bo cepivo splošno dostopno veliko prej. To je v nasprotju tudi z mnenjem njegovih znanstvenih svetovalcev, ki pričakujejo, da bo cepivo na voljo med aprilom in junijem prihodnje leto.

Trump je na soočenju zatrdil, da je govoril s podjetji, ki razvijajo cepivo in da bo to na voljo veliko prej. "Govoril sem s Pfizerjem, govoril sem z vsemi, s katerimi je potrebno govoriti - Moderna, Johnson & Johnson in drugimi. Napredujejo lahko veliko hitreje," je dejal. Zatrdil je še, da obstaja možnost, da bodo "imeli odgovor še pred 1. novembrom". Demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, ki zaupa mnenju znanstvenikov, pa je obtožil politizacije razvoja cepiva, še piše STA.