Golob razkril, na katerih področjih se leta 2023 obetajo velike spremembe

Državljanom je v novem letu zaželel pozitivno energijo in pogum. Foto: STA

Leto, ki je za nami, je bilo leto velikih izzivov, je v novoletni poslanici poudaril premier Robert Golob. Leto 2023 bo po njegovih besedah leto reform, s katerimi želi vlada obvladati vse tiste izzive, ki so se kopičili zadnjih 30 let. "Želimo popolnoma spremeniti sistem delovanja javnega zdravstva, vpeljati reformo tako v pravosodje kot v šolstvo. Pripravljamo reformo pokojninskega sistema in stanovanjske politike. Navsezadnje tudi davčno reformo," je dejal.