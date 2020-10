Kdo je ženska, ki je očitno okužila Trumpa in Melanio?

Pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi soprogi Melanii Trump so okužbo z novim koronavirusom potrdili po tem, ko je bila na testiranju za covid-19 pozitivna svetovalka Bele hiše Hope Hicks. Ta je Trumpa spremljala tako na torkovem televizijskem soočenju v Clevelandu kot tudi na sredinem zborovanju v Minnesoti. Trump je pred potrjeno okužbo v pogovoru za Fox News dejal, da bi se Hicksova lahko okužila zaradi stika s katerim od njegovih podpornikov. Nekdanja manekenka je trenutno v karanteni, po neuradnih informacijah ima simptome okužbe.

Po poročanju CNN aktualni razvoj dogodkov v Beli hiši kaže, da je okužbo z novim koronavirusom v uradno rezidenco ameriškega predsednika Donalda Trumpa očitno prinesla njegova svetovalka Hope Hicks. Okužbo z novim virusom so namreč najprej potrdili pri njej, potem pa še pri aktualnem ameriškem predsedniku in njegovi soprogi Melanii Trump.

Trump: Hicksova bi se lahko okužila zaradi stika s podpornikom

Hicksova je v zadnjem obdobju večkrat potovala skupaj s Trumpom, med drugim tudi na torkovo televizijsko predsedniško soočenje v Clevelandu in na sredino zborovanje v Minnesoti. V javnosti so se pojavile fotografije, ki prikazujejo, kako se je Hicksova v sredo, ko je imel Trump zborovanje, skupaj z drugimi njegovimi tesnimi sodelavci, med drugim tudi z njegovim zetom Jaredom Kushnerjem, vkrcala na helikopter Marine One. Nihče od ljudi na fotografiji ni nosil zaščitnih mask.

V javnosti so se pojavile tudi fotografije, ki prikazujejo, kako se je Hicksova v sredo, ko je imel Trump zborovanje v Minnesoti, skupaj z drugimi njegovimi tesnimi sodelavci, vkrcala na helikopter Marine One. Nihče od ljudi na fotografiji ni nosil maske. Foto: Getty Images

Trump je pred potrjeno okužbo v intervjuju za Fox News dejal, da bi se Hicksova z novim virusom lahko okužila zaradi stika s katerim od njegovih privržencev. "Ona je zelo topla oseba. Zelo ji je bilo težko, ko so do nje prišli vojaki in organi pregona, saj jih hoče obravnavati tako, kot si zaslužijo, ne da bi rekla, pojdite stran, ne morem blizu vas. To je zelo težka bolezen," je dejal Trump.

Po neuradnih informacijah, na katere se sklicujejo pri CNN, je Hicksova zdaj v Washingtonu, imela pa naj bi tudi znake bolezni covid-19. Med drugim naj bi se slabo počutila, imela naj bi tudi bolečine. Predsednikova svetovalka za komentarje ni bila dosegljiva. Iz Bele hiše so na vprašanje o morebitnih tesnih stikih med Trumpom in Hicksovo odgovorili le, da predsednik zelo resno jemlje svoje zdravje in zdravje svojih sodelavcev, njenega imena pa niso posebej omenili. Sodelavce, ki so bili v tesnem stiku z njo, so obvestili o njenem pozitivnem testu, je povedal eden od uradnikov v Beli hiši.

Trumpa zapustila, a se nato spet vrnila v Belo hišo

Hicksova velja za dolgoletno Trumpovo sodelavko in zaupnico. Kot nekdanja manekenka je za Trumpovo organizacijo začela delati leta 2014. Najprej je bila krajši čas zaposlena pri Ivanki Trump, nato pa je oktobra tega leta začela delati za Ivankinega očeta. Potem ko je nepremičninski mogotec iz New Yorka najavil predsedniško kandidaturo, je Hicksova postala del njegove kampanje, zadolžena pa je bila za stike z mediji.

Po Trumpovi zmagi na ameriških predsedniških volitvah leta 2016 je Hicksova postala direktorica komunikacij v Beli hiši. Leta 2018 je odstopila z omenjenega položaja in zapustila Belo hišo, neuradno naj bi bil vzrok za to spor s Trumpom. Februarja letos se je vrnila v predsednikovo ekipo, Trump in Kushner naj bi jo nagovarjala, da jo potrebujeta za novembrske volitve.

Hicksova velja za dolgoletno Trumpovo sodelavko in zaupnico. Kot nekdanja manekenka je za Trumpovo organizacijo začela delati leta 2014. Foto: Getty Images

31-letnica sicer ni prva predsednikova svetovalka, ki je bila pozitivna na testiranju za bolezen covid-19. Maja letos so okužbo potrdili pri dveh Trumpovih sodelavcih, tudi pri pripadniku ameriške mornarice, ki služi kot predsednikov osebni spremljevalec. Julija letos so nato okužbo potrdili pri zaposleni v kavarni na območju Bele hiše. Pozitivna na novi koronavirus sta bila tudi predstavnica za odnose z javnostmi ameriškega podpredsednika Mika Pencea Katy Miller in Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien.

Trump je po poročanju CNN v preteklosti neuradno izrazil zaskrbljenost, da bodo primeri okužb pri njegovih svetovalcih in sodelavcih spodkopali njegovo sporočilo, da se epidemija novega koronavirusa v ZDA počasi končuje in da bi zvezne države morale spet odpreti gospodarstvo in javno življenje. Spomladi, ko so potrdili okužbo pri pripadniku mornarice, naj bi bil Trump zelo jezen, saj, kako je mogoče, da so takšnega človeka sploh spustili do njega. V Beli hiši sicer osebje redno testirajo na okužbo s covid-19.