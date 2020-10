Porast okužb v Evropi: Nemci blizu rekordnih številk

V Nemčiji so že drugič v le nekaj dneh v samo enem dnevu potrdili več kot 2.600 novih okužb z novim koronavirusom. Kot so danes sporočili z Inštituta Robert Koch, so nazadnje potrdili 2.639 novih okužb, kar je le nekaj manj kot pretekli petek, ko so potrdili 2.673 okužb, kar je bilo največ od druge polovice letošnjega aprila.

Poleg visokega števila novih okužb so v Nemčiji, ki ima več kot 83 milijonov prebivalcev, zabeležili tudi 12 novih smrti bolnikov z boleznijo covid-19. Od začetka epidemije se je v državi z novim koronavirusom do zdaj okužilo najmanj 303.258 ljudi. Skupaj je umrlo 9.546 bolnikov z boleznijo covid-19. Po oceni Inštituta Robert Koch trenutno en okuženi v Nemčiji okuži več kot enega človeka. Reprodukcijsko število na dnevni ravni je 1,21, na tedenski pa 1,08.

Potniki iz tveganih držav za dva tedna v samoizolacijo

V Nemčiji so za zajezitev novega koronavirusa sprejeli naslednje ukrepe. Do konca leta so podaljšali prepoved večjih zborovanj, kot so festivali, športni dogodki z gledalci in koncerti. Nova sezona nogometne bundeslige poteka pred praznimi tribunami. Od prvega oktobra morajo vsi potniki, ki vstopijo v Nemčijo in so bili v zadnjih 14 dneh v kateri od držav z visokim tveganjem za okužbo, za dva tedna v samoizolacijo. Za omenjene potnike je sicer na nemških letališčih že od avgusta obvezno testiranje na novi koronavirus.

Tistim, ki v trgovinah ali na javnem prevozu ne nosijo zaščite za predel ust in nosu, grozi kazen v višini 50 evrov. Oblasti v državi so se tudi dogovorile, da bodo nadaljnje ukrepe uvedle na območjih, kjer bi v sedmih dneh potrdili več kot 35 okužb na sto tisoč prebivalcev. Javna druženja bi tam omejili na 50, zasebna pa na 25 ljudi.