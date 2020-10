Neuradno potrdili 189 novih okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neuradno so v Sloveniji v ponedeljek ob 2.509 testiranjih potrdili 189 novih okužb z novim koronavirusom.

V Sloveniji so v nedeljo ob 1.034 testih potrdili 75 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrl en bolnik.

V soboškem centru za starejše okužen še en zaposleni, dva oskrbovanca umrla

V Centru za starejše Murska Sobota, ki je enota Doma starejših Rakičan, so v ponedeljek ponovili testiranje vseh zaposlenih, ki so bili na prvem testiranju na okužbo negativni. Okužbo so potrdili še pri enem od zaposlenih, dva oskrbovanca centra s potrjeno okužbo pa sta umrla.

Umrla sta bivala v soboškem centru in imela pridružene bolezni, eden je bil nameščen v bolnišnici v Murski Soboti, so sporočili iz doma starejših. Trenutno je v centru okuženih 15 stanovalcev, eden od njih je nameščen v prej omenjeni bolnišnici, preostali pa v domu v rdeči coni. Med zaposlenimi so potrdili devet okužb, poroča STA.