Epidemija se ne umirja, tudi pri Hrvatih vztrajajo visoke številke

Na Hrvaškem so potrdili še 287 okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa so umrli še štirje bolniki. Foto: Reuters

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 4.849 testih potrdili 287 okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19 pa so umrli še štirje bolniki, je sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite. Hrvaški epidemiologi napovedujejo nove ukrepe za gostinske lokale, med drugim naj bi bile zaščitne maske obvezne v zaprtih delih lokalov.

Hrvaški nacionalni štab civilne zaščite je danes potrdil, da se je število novih okužb v primerjavi s ponedeljkom, ko so potrdili 138 novih primerov, več kot podvojilo. V preteklih 24 urah so opravili tudi veliko več testov, teh je bilo od nedelje do ponedeljka 2.233.

Največ novih okužb spet na območju Splita

Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih primerov okužb spet potrjenih v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer so našteli 62 novih primerov. Med njimi je devet študentov študija v angleškem jeziku na splitski medicinski fakulteti in delavec splitske ladjedelnice Brodosplit, je potrdil tamkajšnji štab civilne zaščite.

Največ novih okužb so na Hrvaškem spet potrdili na širšem območju Splita. Foto: Ana Kovač

Na območju Zagreba so v preteklih 24 urah zabeležili 56 novih okužb, medtem ko je bilo 25 novih primerov odkritih v Dubrovniško-neretvanski županiji, 24 pa v Liško-senjski županiji. V Primorsko-goranski županiji so potrdili štiri, v Istrski pa eno novo okužbo. Na Hrvaškem je trenutno aktivnih 1.588 okužb. V bolnišnicah se zdravi 334 bolnikov, med njimi jih je 24 priključenih na ventilatorje, je sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 18.084 ljudeh. Zaradi bolezni covid-19 so do zdaj umrle 304 osebe. Okrevalo je 16.192 ljudi. Do zdaj so skupaj izvedli nekaj manj kot 333.300 testov, je še sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite.

Porast bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnicah

Pri naših južnih sosedih se je v zadnjem času okrepilo število okuženih z novim koronavirusom, ki jih zdravijo v bolnišnicah. Zaradi tega hrvaški epidemiologi obravnavajo tudi strožje ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Med drugim načrtujejo tudi obvezno uporabo mask v vseh zaprtih prostorih, razen v zasebnih gospodinjstvih. Maske naj bi nosili tudi v gostinskih lokalih, je v ponedeljek napovedal hrvaški epidemiolog Branko Kolarić.

Pojasnil je, da mask ne bo treba uporabljati za mizo v restavracijah in barih, temveč pri vstopu in izhodu iz gostinskih lokalov kot tudi med zapuščanjem mize in ob obiskih stranišč. O obravnavanih ukrepih se bodo predstavniki nacionalnega štaba civilne zaščite do konca tedna še pogovarjali z gostinci, poroča STA.